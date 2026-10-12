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"Уявляю муху": Магучіх розсекретила, що з нею відбувається між стрибками

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Уявляю муху": Магучіх розсекретила, що з нею відбувається між стрибками
Магучих розповіла, як готується до стрибків

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх застосовує спеціальні медитативні методики, щоб відпочити між стрибками. За словами української олімпійської чемпіонки Парижа-2024, вона намагається контролювати дихання та уявляє в голові різні предмети.

Про це Магучіх розповіла в інтерв’ю порталу РБК-Україна. 25-річна спортсменка з Дніпра зазначила, що під час стрибків відчуває себе справжнім птахом, якому вдалося відірватися від землі. Крім того, Ярослава, перебуваючи у своєму знаменитому спальнику, робить помітні рухи пальцями.

''Уявляю муху'': Магучіх розсекретила, що з нею відбувається між стрибками

Ярослава Магучіх

"У мене є кілька методик, їх уже стало більше. По-перше, я досі рахую до десяти. По-друге, я заплющую очі й дихаю квадратами. А ще в цей момент я уявляю муху чи квіточку й рухаю їх по різних кутах чи цифрах. Ну і моя пальчикова руханка нікуди не поділася, вона зі мною. Іноді я навіть кажу собі перед стрибком, що я пташка, що я можу злітати й летіти високо", – поділилася секретами Магучіх.

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''Уявляю муху'': Магучіх розсекретила, що з нею відбувається між стрибками

Магучіх перед стрибком

Минулого тижня в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

Водночас Магучіх поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном. Крім того, легкоатлетка отримала знак визнання в космосі.

''Уявляю муху'': Магучіх розсекретила, що з нею відбувається між стрибками

Магучіх вписала своє ім’я в історію.

''Уявляю муху'': Магучіх розсекретила, що з нею відбувається між стрибками

Ярослава Магучіх із тренеркою Тетяною Степановою. Джерело: worldathletics.org

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.

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