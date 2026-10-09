Усик залишився без суперника на прощальний бій. Переговори з Вайлдером завершилися провалом

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) з великою ймовірністю не вийде на свій прощальний бій проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО). Переговори щодо проведення такого поєдинку провалилися через фінансові вимоги боксерів.

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Про це повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінгер на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter. "Ці переговори мертві", – написав він у відповідь на запитання одного з шанувальників боксу.

Тепер українець буде змушений шукати нового суперника для свого останнього бою на професійному рингу. У свою чергу, Вайлдер може вийти на ринг проти Джея Опетаї (31-0, 24 КО) в андеркарті мегашоу в Кардіффі, де 11 грудня відбудеться поєдинок між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Цікаво, що сам Ф’юрі раніше заявив про домовленість з Усиком щодо проведення другого реваншу наступного року в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф'юрі – у травні 2024 року роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 та 113-114), а вже в грудні – за оцінками всіх трьох суддів (116-112, 116-112, 116-112).

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Після другої поразки від українця Тайсон оголосив про завершення кар’єри. Однак уже у квітні 2026 року він повернувся, перемігши суперника з Росії. Після цього він здолав польського ветерана Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.

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