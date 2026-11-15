''Усі трохи перекручують''. Світоліна прокоментувала мерзенну витівку Соболенко в матчі Підсумкового турніру. Відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про поведінку Аріни Соболенко та реакцію вболівальників на їхнє протистояння. Українська тенісистка зізналася, що бачила окремі епізоди ситуації, яку обговорюють у соціальних мережах, і закликала з повагою ставитися до матчів між ними.

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За словами Світоліної, на трибунах під час її виступів присутньо багато українців, які приходять підтримати свою співвітчизницю. Водночас вона зазначила, що в кожної тенісистки є власні вболівальники, тому атмосфера на матчах може відрізнятися.

"Ми з Аріною грали багато разів, і в неї завжди є свої шанувальники, як і в мене. У кожній країні та на кожному турнірі наші матчі проходять по-різному", – зазначила Світоліна.

Українка також розповіла, що бачила деякі обговорення того, що сталося, у соціальних мережах. Вона висловила сподівання, що зустрічі між тенісистками відбуватимуться з повагою до обох сторін.

Світоліна додала, що й у попередніх матчах стикалася з неприємними коментарями, пов’язаними з війною в Україні.

"Іноді в соціальних мережах усе трохи перекручують. Сподіваюся, що до наших матчів ставитимуться з повагою", – заявила українська тенісистка.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у матчі 3-го туру групового етапу Підсумкового турніру між Світоліною та Соболенко білоруска вимовила нецензурну фразу російською мовою. Відеозапис швидко поширився в соціальних мережах, де користувачі намагалися визначити за рухом губ, кому саме були адресовані її слова.

Багато хто припустив, що Соболенко образила Світоліну або українських уболівальників. Одразу після поразки білоруска також відмовилася від післяматчевої пресконференції.

Сам матч завершився перемогою Світоліної з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Завдяки цьому результату українка вийшла до півфіналу Підсумкового турніру, а Соболенко достроково завершила виступ на змаганнях.

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Пізніше Арина Соболенко заявила, що її емоційну реакцію спричинила поведінка глядачів, які бурхливо раділи її помилкам, а не дії української суперниці.