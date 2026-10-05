Кажуть, мріяти, друзі, не шкідливо. Не сумніваюся, що тисячі вболівальників київського "Динамо" мріють про те, щоб Суперкубок УЄФА вдруге провів зиму на берегах Дніпра.

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Восени 1975 року вболівальники "Динамо" пережили момент найвищого футбольного щастя. Дві перемоги над дворазовим володарем Кубка європейських чемпіонів, іменитою мюнхенською "Баварією", принесли "Динамо", володарю Кубка володарів кубків, такий бажаний трофей – Суперкубок Європи.

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Как проходили два матча "Динамо" против "Баварии", хорошо запомнили болельщики 70-х. Два следующих поколения читали об этих противостояниях, возможно, видели их в видеозаписи. Напомним, как все это было 51 год назад.

Перед отлетом в Мюнхен динамовцы провели две игры в чемпионате страны. Обе – с "Днепром" и "Зарей" – завершились с одинаковым счетом 1:1. Были и проблемы. Владимир Мунтян и Владимир Онищенко получили травмы, Виктор Матвиенко приболел, а все трое были игроками основы.

Матч 9 сентября у мюнхенских поклонников футбола особого интереса не вызвал. На трибунах Олимпийского стадиона, который вмещал около 80 тысяч зрителей, собралось всего 32 тысячи. Отчасти это можно было объяснить тем, что хозяева "Баварии" резко взвинтили цены на билеты. Болельщики тратиться не желали и приобретали в основном дешевые билеты.

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Видимо, немецкие фаны были уверены в успехе своих любимцев, считая, что особой поддержки им не понадобится. Ведь в команде выступали опытные игроки – чемпионы мира Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр, Зепп Майер и другие.

Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе и особой зрелищностью не отличался. У гостей активно действовал Блохин, и на 67-й минуте его активность увенчалась успехом. После стремительного слаломного прохода мяч затрепетал в сетке ворот Майера.

Блохин принял мяч еще до центральной линии поля, кинул его вперед и, сопровождаемый защитниками соперника, рванулся по флангу. Не доходя до угла штрафной площади, Блохин осмотрелся в поисках партнера, но они еще не успели выйти из обороны, и на половине поля "Баварии" Блохин не нашел никого из динамовцев.

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В этот момент на этой же половине поля, кроме вратаря Майера, было еще пять игроков обороны хозяев. Безвыходная, кажется, для форварда ситуация. Но Блохин доказал, что для мастера не существует безвыходных ситуаций.

Сместившись чуть к центру, он смело пошел в борьбу. Показав незаурядное мастерство обводки, Блохин обыграл сначала двух защитников, затем тут же третьего и, пока не успел в борьбу вступить четвертый защитник, форвард сходу, без раздумий, нанес редкий по точности удар в дальний угол. Этот единственный мяч, забитый динамовцем на поле мюнхенского стадиона, и решил исход матча.

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Уже в Киеве Блохин так прокомментировал свой успех:

"Сегодня все можно разложить по полочкам, а тогда на раздумья не было даже мгновения. Я действовал скорее автоматически, как на тренировке, так что опыт похожих ситуаций у меня был.

Оглядываюсь – все наши далеко. Это плохо. Четверка баварцев это видит, она спокойна, уверена, что не пойду вперед. Значит, мой рывок станет для них неожиданным. Во-вторых, их четверо против одного, и они уверены, что легко меня остановят. В то же время каждый в какой-то мере надеется на партнера.

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Это облегчает мою задачу. Вперед! Делаю обманные движения туловищем вправо и влево, при этом перебрасываю мяч с ноги на ногу. Так удается обвести Шварценбека и еще одного защитника. Наперерез бросается третий, а четвертый далеко. Еще шаг – и решаюсь пробить.

Майер, как мне казалось, так был уверен в своих защитниках, что не успел подготовиться к встрече. Двигаюсь к ближнему углу, вижу – и вратарь туда смещается. Когда он вернулся ко мне, я пробил в открытый угол ворот".

А вот интервью после матча главных тренеров.

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Диттмар Крамер был лаконичен: "Динамо" – одна из лучших клубных команд мира, а гол Блохина великолепен".

Валерий Лобановский: "Все футболисты провели матч сильно. Поэтому выделять никого не хочу. Тактическое задание было выполнено. Мы сдержали наступление хозяев поля и при малейшей возможности опасно контратаковали".

Игра киевского "Динамо" получила высокую оценку немецких СМИ.

"Мюнхнер Нахрихтен": "Киевляне могут пользоваться любой тактикой, потому что их форвард Блохин способен в одиночку решить исход матча. Оказывается, четыре защитника для него не помеха. Оборона же киевлян превосходно сдерживала атаки как минимум семерых игроков мюнхенского клуба".

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Остается мне напомнить имена тех одиннадцати динамовских ребят, которые в сентябре 1975 года победили в Мюнхене 1:0 в первом матче за Суперкубок УЕФА двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов – "Баварию": Рудаков, Коньков, Фоменко, Решко, Зуев, Дамин, Трошкин, Колотов, Буряк, Слободян, Блохин.

Повторный матч был назначен на 6 октября на поле киевского Центрального стадиона. И в Украине, и в Германии игру, в которой определялся обладатель Суперкубка УЕФА, почти месяц с нетерпением и волнением ожидали болельщики.

О киевском суперкубковом сражении – во второй части этого материала.

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