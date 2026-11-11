Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаАлександр Стубб"Дуже добре підготовлений": Стубб розкрив, який "сигнал" дав Путін під час розмови щодо УкраїниОлег БлохінУ легенди "Динамо" Олега Блохіна виникли проблеми у 74 роки"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі"Мій обов'язок сьогодні – йти в парламент": народна артистка України зробила заяву про своє політичне майбутнє"Мій обов'язок сьогодні – йти в парламент": народна артистка України зробила заяву про своє політичне майбутнєЗамість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з УкраїниЗамість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з УкраїниІлюстрація до гороскопаРік Червоної Вогняної Кози: коли почнеться та що символізуєЗниклу 16-річну українку знайшли мертвою у Нідерландах: тіло виявили у водіЗниклу 16-річну українку знайшли мертвою у Нідерландах: тіло виявили у водіБлизнюки Візлі з "Гаррі Поттера" звернулися до українців у складні часи та запропонували "чудовий спосіб відволіктися"Близнюки Візлі з "Гаррі Поттера" звернулися до українців у складні часи та запропонували "чудовий спосіб відволіктися"У Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організаціїУ Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організації
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
348
Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею
Мундіаль стартує 26 грудня в канадських Едмонтоні та Ред-Дірі

Уряд Канади офіційно повідомив Міжнародну федерацію хокею (IIHF) і національну хокейну федерацію про заборону на в’їзд російських хокеїстів для участі в майбутньому молодіжному чемпіонаті світу, який стартує 26 грудня в канадських Едмонтоні та Ред-Дірі. Обмеження поширюються навіть на спортсменів, які вже мають чинні канадські візи, а виступ під нейтральним прапором не дозволить збірній Росії обійти це рішення.

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Збірна Росії з хокею

Про позицію канадської влади повідомив міністр спорту країни Адам ван Коверден. За його словами, міністр імміграції, біженців і громадянства Канади має намір проводити індивідуальну перевірку російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб, щоб не допустити їхнього в’їзду до країни для участі в змаганнях. Це стосується і тих, хто раніше отримав дозвіл на в’їзд.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
70,4 т.
Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірну
70,4 т.
Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірну
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
17,8 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
17,8 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
Максим ІншаковМаксим Іншаков
8,1 т.
Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка
8,1 т.
Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

"Ці заходи не спрямовані проти російського та білоруського народів. Їхня мета – не дозволити урядам Росії та Білорусі використовувати міжнародні спортивні змагання, що проводяться в Канаді, як майданчик для державного представництва, здобуття політичної легітимності та пропаганди", – заявив ван Коверден.

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Адам ван Коверден.

Водночас уряд Канади уточнив, що окремі спортсмени з Росії та Білорусі й надалі можуть виступати на міжнародних змаганнях у країні в нейтральному статусі. Однак цей виняток поширюється виключно на індивідуальних учасників і не передбачає допуску національних збірних.

"Позиція Канади однозначна: поки Росія продовжує агресивну війну проти України, повернення до звичного стану речей неможливе. Канада й надалі підтримуватиме Україну", – наголосив міністр.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні ще минулого тижня заявляв, що російські та білоруські спортсмени не зможуть представляти свої країни на змаганнях у Канаді, поки триває війна.

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Однак у первісній заяві уряду від 3 листопада допускалася можливість участі окремих атлетів у нейтральному статусі. Тоді влада не уточнила, чи поширюється це положення на російську молодіжну збірну.

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Російський хокей не пустять до Канади

У понеділок ван Коверден окремо пояснив, що нейтральний статус, який дає змогу російським спортсменам виступати на деяких міжнародних турнірах, передбачений лише для індивідуальних учасників. На національні команди це правило не поширюється.

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

Рішення канадської влади ухвалено після повернення Росії до міжнародного хокею. Раніше, у неділю, Норвезька федерація хокею повідомила, що отримала від IIHF повідомлення про включення російської збірної до складу учасників молодіжного чемпіонату світу замість національної команди Норвегії.

Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею

Ситуацію додатково ускладнило рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який минулого місяця постановив, що IIHF має відновити участь Росії в міжнародних хокейних змаганнях. Російську та білоруську збірні відсторонили від турнірів під егідою федерації у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вердикт CAS викликав вкрай негативну реакцію провідних національних команд. Багато з них оголосили, що не виходитимуть на лід у матчах з агресорами.

Схожі теми
чемпіонат світу з хокеюзбірна Канади з футболузбірна Росії з хокею
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!