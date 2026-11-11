Уряд Канади ухвалив офіційне рішення щодо того, що зробить із Росією на чемпіонаті світу з хокею

Уряд Канади офіційно повідомив Міжнародну федерацію хокею (IIHF) і національну хокейну федерацію про заборону на в’їзд російських хокеїстів для участі в майбутньому молодіжному чемпіонаті світу, який стартує 26 грудня в канадських Едмонтоні та Ред-Дірі. Обмеження поширюються навіть на спортсменів, які вже мають чинні канадські візи, а виступ під нейтральним прапором не дозволить збірній Росії обійти це рішення.

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Про позицію канадської влади повідомив міністр спорту країни Адам ван Коверден. За його словами, міністр імміграції, біженців і громадянства Канади має намір проводити індивідуальну перевірку російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб, щоб не допустити їхнього в’їзду до країни для участі в змаганнях. Це стосується і тих, хто раніше отримав дозвіл на в’їзд.

"Ці заходи не спрямовані проти російського та білоруського народів. Їхня мета – не дозволити урядам Росії та Білорусі використовувати міжнародні спортивні змагання, що проводяться в Канаді, як майданчик для державного представництва, здобуття політичної легітимності та пропаганди", – заявив ван Коверден.

Водночас уряд Канади уточнив, що окремі спортсмени з Росії та Білорусі й надалі можуть виступати на міжнародних змаганнях у країні в нейтральному статусі. Однак цей виняток поширюється виключно на індивідуальних учасників і не передбачає допуску національних збірних.

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"Позиція Канади однозначна: поки Росія продовжує агресивну війну проти України, повернення до звичного стану речей неможливе. Канада й надалі підтримуватиме Україну", – наголосив міністр.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні ще минулого тижня заявляв, що російські та білоруські спортсмени не зможуть представляти свої країни на змаганнях у Канаді, поки триває війна.

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Однак у первісній заяві уряду від 3 листопада допускалася можливість участі окремих атлетів у нейтральному статусі. Тоді влада не уточнила, чи поширюється це положення на російську молодіжну збірну.

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У понеділок ван Коверден окремо пояснив, що нейтральний статус, який дає змогу російським спортсменам виступати на деяких міжнародних турнірах, передбачений лише для індивідуальних учасників. На національні команди це правило не поширюється.

Рішення канадської влади ухвалено після повернення Росії до міжнародного хокею. Раніше, у неділю, Норвезька федерація хокею повідомила, що отримала від IIHF повідомлення про включення російської збірної до складу учасників молодіжного чемпіонату світу замість національної команди Норвегії.

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Ситуацію додатково ускладнило рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який минулого місяця постановив, що IIHF має відновити участь Росії в міжнародних хокейних змаганнях. Російську та білоруську збірні відсторонили від турнірів під егідою федерації у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вердикт CAS викликав вкрай негативну реакцію провідних національних команд. Багато з них оголосили, що не виходитимуть на лід у матчах з агресорами.