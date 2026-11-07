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Уперше в кар’єрі. Український голкіпер забив гол на останній хвилині й урятував команду від поразки. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
516
Уперше в кар’єрі. Український голкіпер забив гол на останній хвилині й урятував команду від поразки. Відео
Зустріч завершилася з рахунком 1:1

Воротар "Фенікса-Маріуполь" Віталій Жупанський уперше в професійній кар’єрі відзначився забитим м’ячем. 26-річний голкіпер вразив ворота "Прикарпаття" на 90+1-й хвилині матчу 15-го туру Першої ліги й приніс своїй команді нічию (1:1).

Уперше в кар’єрі. Український голкіпер забив гол на останній хвилині й урятував команду від поразки. Відео

Віталій Жупанський став головним героєм матчу. Джерело: ФК "Фенікс-Маріуполь"

Поєдинок відбувся 7 листопада в Івано-Франківську на стадіоні "Рух". Господарі відкрили рахунок на 23-й хвилині завдяки голу Владислава Чушенка й до останніх секунд зберігали перевагу.

У компенсований час "Фенікс-Маріуполь" отримав право на кутовий. На подачу до штрафного майданчика суперника вирушив і Жупанський. Голкіпер підключився до атаки, виграв верхову боротьбу й ударом головою спрямував м’яч у дальній кут воріт.

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Для Жупанського забитий м’яч став першим на професійному рівні. Раніше 26-річний футболіст виступав за "Львів", тернопільську "Ниву" та інші команди, однак результативними діями у вигляді голів не відзначався.

Уперше в кар’єрі. Український голкіпер забив гол на останній хвилині й урятував команду від поразки. Відео

Віталій Жупанський. Джерело: ФК "Фенікс-Маріуполь"

Віталій Жупанський приєднався до "Фенікса-Маріуполя" навесні 2025 року. У жовтні 2026-го вболівальники клубу визнали його найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

Після 15 турів "Фенікс-Маріуполь" продовжує виступи в Першій лізі й посідає друге місце в турнірній таблиці.

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