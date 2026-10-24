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Уперше в історії футболу. У матчі чемпіонату Англії стався неймовірний момент. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
477
Уперше в історії футболу. У матчі чемпіонату Англії стався неймовірний момент. Відео
Поєдинок завершився з рахунком 3:1

19-річний півзахисник "Вест Гема" Престон Фірон двічі забив гол у ворота "Бернлі" ударами зі своєї половини поля в матчі молодіжної Прем’єр-ліги Англії. Обидва м’ячі капітан команди U21 забив після помилок суперника, а між голами минуло лише 14 хвилин ігрового часу.

Матч шостого туру турніру відбувся 23 жовтня і завершився перемогою "Вест Гема" з рахунком 3:1. Фірон відзначився на 35-й і 49-й хвилинах, причому обидва рази скористався тим, що голкіпер "Бернлі" Льюїс Форшоу перебував далеко від своїх воріт.

Перший гол футболіст молодіжної збірної Англії забив після перехоплення м’яча за центральною лінією поля. Помітивши позицію воротаря, Фірон пробив здалеку й перекинув Форшоу. М’яч перелетів через голкіпера і опинився у сітці, збільшивши перевагу лондонців до 2:0.

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На початку другого тайму ситуація повторилася. Гравці "Бернлі" втратили м’яч під пресингом, після чого він опинився у Фірона в районі центрального кола. Півзахисник знову пробив зі своєї половини поля. Форшоу не встиг повернутися у ворота, і рахунок став 3:0.

Такий момент уже охрестили "першим в історії футболу". Подібні удари самі по собі трапляються нечасто, а два такі голи одного гравця в одній грі роблять цей випадок особливо рідкісним.

Фірон виступає за молодіжні команди "Вест Хема" і викликається до збірної Англії до 20 років. Раніше він був капітаном команди U18, з якою виграв Кубок Прем’єр-ліги. У травні 2025 року півзахисник отримав нагороду імені Ділана Томбайдса, яку клуб вручає найкращому гравцеві своєї академії.

Уперше в історії футболу. У матчі чемпіонату Англії стався неймовірний момент. Відео

Престон Фірон

Фірон уже виходив на поле у складі основної команди "Вест Гема". Влітку 2025 року він зіграв у товариському матчі проти "Манчестер Юнайтед" у США. Його контракт із лондонським клубом розрахований до літа 2028 року.

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