Унікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. Відео

Колишня українська важкоатлетка Аліна Марущак, яка раніше стала першою в історії України абсолютною чемпіонкою світу серед жінок, тепер представляє Бахрейн. На чемпіонаті світу 2026 року в китайському Нінбо 29-річна уродженка Хмельниччини завоювала три срібні медалі у ваговій категорії до 86 кг.

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Марущак піднялася на другу сходинку п’єдесталу в усіх трьох дисциплінах: ривку, поштовху та сумі двоборства. У ривку вона підняла 123 кг, у поштовху впоралася зі штангою вагою 149 кг, а її підсумковий результат становив 272 кг.

У ривку представниця Бахрейну не змогла реалізувати другу спробу, однак успішно виконала заключний підхід. У поштовху Марущак послідовно взяла 140, 145 і 149 кг.

Усі три "золота" в цій категорії дісталися представниці Китаю Ляо Гуйфан. Господарка чемпіонату показала 128 кг у ривку та 163 кг у поштовху, набравши 291 кг за сумою двоборства. Цей результат став новим світовим рекордом.

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Для Марущак це черговий успішний виступ після зміни спортивного громадянства, яку офіційно оформили восени 2026 року. Навесні вона дебютувала у складі збірної Бахрейну на чемпіонаті Азії, де здобула одну золоту та дві срібні нагороди.

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Водночас ще кілька років тому спортсменка входила до числа провідних важкоатлеток України. Аліна народилася в селі Пилипи-Хребтіївські Хмельницької області. Займатися важкою атлетикою почала під час навчання в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Її підготовкою керував тренер Володимир Болгарін.

Першого великого міжнародного успіху Марущак досягла навесні 2021 року, коли виграла чемпіонат Європи в Москві в категорії до 81 кг.

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Головне досягнення в українській кар'єрі спортсменки припало на грудень того ж року. На чемпіонаті світу в Ташкенті вона виграла всі три золоті медалі у ваговій категорії до 81 кг, показавши 113 кг у ривку, 135 кг у поштовху та 248 кг за сумою двоборства.

Марущак стала першою українською важкоатлеткою, якій вдалося зібрати всі три "золота" у своїй категорії на одному чемпіонаті світу. Востаннє такого результату серед представників України досягав Тимур Таймазов у 1994 році. Водночас у жіночій важкій атлетиці країна не вигравала світову першість протягом 18 років.

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Однак продовжити виступи на попередньому рівні спортсменці завадив допінговий скандал. У квітні 2023 року її тимчасово відсторонили після позитивного результату допінг-проби. Марущак погодилася на дворічну дискваліфікацію, яка завершилася 12 квітня 2025 року.

Після повернення до змагань важкоатлетка змінила спортивне громадянство й стала виступати за Бахрейн.

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25 вересня 2026 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) затвердила відповідні зміни, після чого інформація про перехід стала публічною.