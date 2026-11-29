Одразу два представники збірної України завершили спринтерську гонку Кубка світу з біатлону без промахів на вогневих рубежах. Віталій Мандзин посів 15-те місце, а капітан команди Дмитро Підручний фінішував 21-м. Ще двоє українців завершили спринт за межами топ-50: Богдан Борковський став 51-м, а Денис Наси́ко – 86-м.

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Мандзин упевнено провів обидві стрільби, влучивши в усі десять мішеней. Після першої стрільби лежачи українець посідав 26-ту позицію з відставанням 22,4 секунди від лідера. На другому колі він поступився ще 35,4 секунди, однак чиста стрільба стоячи дозволила йому піднятися одразу на 11 сходинок і вийти на 15-те місце.

На заключному відрізку Віталій зумів зберегти високий темп. На фініші його відставання від переможця, француза Еріка Перро, становило 1 хвилину і 10,4 секунди. В підсумковому протоколі українець посів 14-ту позицію, випередивши кількох відомих французьких біатлоністів, зокрема Оскара Ломбардо, Емільєна Клода та Кантена Фійона-Має.

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Дмитро Підручний також відпрацював на стрільбищі без помилок. Після першої лежки капітан української команди був на 36-му місці, програючи лідеру 29,5 секунди. Другий бездоганний рубіж допоміг йому відіграти 15 позицій і піднятися на 21-й рядок.

На останньому колі Підручний поступився лідеру ще 16,1 секунди, але зумів поліпшити своє становище в протоколі. Українець фінішував 21-м із відставанням 1 хвилина і 22,3 секунди від переможця.

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Перемогу в гонці здобув француз Ерік Перро, який подолав дистанцію з чистою стрільбою за 23:15.6. Друге місце посів американець Кемпбелл Райт (+26.8, 1 промах), а замкнув трійку призерів швед Себастьян Самуельссон (+29.6, 0 промахів).

Таким чином, Мандзин і Підручний забезпечили собі хороші стартові позиції перед гонкою переслідування. Віталій розпочне персьют із відставанням 1 хвилину і 10,4 секунди від переможця спринту, Дмитро поступатиметься йому 1 хвилину і 22,3 секунди.

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