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Український "новий Бубка" встановив світовий рекорд. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 222
Український "новий Бубка" встановив світовий рекорд. Відео
Український стрибун з жердиною побив власне досягнення

Юний український легкоатлет Омелян Герасимчук побив світовий рекорд у віковій категорії U-13 у стрибках з жердиною. На командному чемпіонаті України у Львові уродженець села Паліївка (Виденьська сільська громада, Одеська область) подолав планку на висоті 4,70 метра.

Змагання відбувалися на стадіоні "Скіф". У чемпіонаті взяли участь близько 400 юнаків та дівчат із 22 регіонів України.

13-річний Герасимчук розпочав виступ з висоти 4,55 метра, яку подолав з другої спроби. Потім спортсмен з третьої спроби подолав 4,67 метра, після чого встановив новий світовий рекорд, подолавши планку на позначці 4,70 метра також з третьої спроби.

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Попереднє світове досягнення в цій віковій категорії належало самому Герасимчуку. У травні він встановив рекорд U-13, подолавши 4,50 метра.

У командному заліку перемогла збірна Києва, яка набрала 734 очки. Друге місце посіла команда Львівської області з 645 очками, третьою стала Дніпропетровська область, яка набрала 640 очок.

Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Омелян встановив новий рекорд. Джерело: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Омелян Герасимчук представляє КЗ ДОСФКСП імені Сергія Бубки і вважається одним із найперспективніших молодих українських легкоатлетів. Спортсмен спеціалізується на стрибках з жердиною і вже в дитячому віці почав встановлювати рекорди.

Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Омелян із батьком Артуром Герасимчуком. Джерело: instagram.com/nataliia_zabrodska/

У грудні 2025 року Герасимчук виступив на міжнародному турнірі International Pole Vault Gala WR U13 у Бухаресті. Спочатку українець подолав планку на висоті 4,12 м, після чого взяв 4,22 м і встановив світовий рекорд у своїй віковій категорії U13.

Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Омелян Герасимчук із матір’ю Наталією Заброцькою та батьком Артуром. Джерело: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Ще один світовий рекорд Герасимчук встановив 5 грудня на змаганнях Dinamo Odessa Pole Vault Open Meeting, де подолав висоту 4,10 м. Таким чином, за один тиждень юний спортсмен тричі побив світовий рекорд серед учасників своєї вікової групи.

Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Омелян подолав 4,10. Джерело: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Стрибок Герасимчука на 4,22 м набув широкого розголосу в інтернеті. Завдяки раннім результатам спортсмена його почали називати "новим Бубкою".

Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Омелян побив свій рекорд. Джерело: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Тренувальний процес Герасимчука відбувається під керівництвом батьків. Його мати Наталія Забродська є чотириразовою чемпіонкою України в бігу на 100 метрів з бар'єрами, а батько Артур Герасимчук спеціалізується на підготовці до стрибків. Кожен із них має понад 20 років досвіду роботи в легкій атлетиці.

Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Герасимчук із матір'ю та сестрою. Джерело: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Світовий рекорд у чоловічому стрибку з жердиною належить шведу Арману Дюплантісу. У 2026 році він подолав висоту 6,31 м з першої спроби, покращивши власне досягнення на один сантиметр.

Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Мондо Дюплантіс встановив новий світовий рекорд. Джерело: instagram.com/nataliia_zabrodska/

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стрибки з жердиноюЛегка атлетикаУкраїнаЛьвів
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