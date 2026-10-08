Український ''новий Бубка'' встановив світовий рекорд. Відео

Юний український легкоатлет Омелян Герасимчук побив світовий рекорд у віковій категорії U-13 у стрибках з жердиною. На командному чемпіонаті України у Львові уродженець села Паліївка (Виденьська сільська громада, Одеська область) подолав планку на висоті 4,70 метра.

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Змагання відбувалися на стадіоні "Скіф". У чемпіонаті взяли участь близько 400 юнаків та дівчат із 22 регіонів України.

13-річний Герасимчук розпочав виступ з висоти 4,55 метра, яку подолав з другої спроби. Потім спортсмен з третьої спроби подолав 4,67 метра, після чого встановив новий світовий рекорд, подолавши планку на позначці 4,70 метра також з третьої спроби.

Попереднє світове досягнення в цій віковій категорії належало самому Герасимчуку. У травні він встановив рекорд U-13, подолавши 4,50 метра.

У командному заліку перемогла збірна Києва, яка набрала 734 очки. Друге місце посіла команда Львівської області з 645 очками, третьою стала Дніпропетровська область, яка набрала 640 очок.

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Омелян Герасимчук представляє КЗ ДОСФКСП імені Сергія Бубки і вважається одним із найперспективніших молодих українських легкоатлетів. Спортсмен спеціалізується на стрибках з жердиною і вже в дитячому віці почав встановлювати рекорди.

Головні історії дня

У грудні 2025 року Герасимчук виступив на міжнародному турнірі International Pole Vault Gala WR U13 у Бухаресті. Спочатку українець подолав планку на висоті 4,12 м, після чого взяв 4,22 м і встановив світовий рекорд у своїй віковій категорії U13.

Ще один світовий рекорд Герасимчук встановив 5 грудня на змаганнях Dinamo Odessa Pole Vault Open Meeting, де подолав висоту 4,10 м. Таким чином, за один тиждень юний спортсмен тричі побив світовий рекорд серед учасників своєї вікової групи.

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Стрибок Герасимчука на 4,22 м набув широкого розголосу в інтернеті. Завдяки раннім результатам спортсмена його почали називати "новим Бубкою".

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Тренувальний процес Герасимчука відбувається під керівництвом батьків. Його мати Наталія Забродська є чотириразовою чемпіонкою України в бігу на 100 метрів з бар'єрами, а батько Артур Герасимчук спеціалізується на підготовці до стрибків. Кожен із них має понад 20 років досвіду роботи в легкій атлетиці.

Світовий рекорд у чоловічому стрибку з жердиною належить шведу Арману Дюплантісу. У 2026 році він подолав висоту 6,31 м з першої спроби, покращивши власне досягнення на один сантиметр.