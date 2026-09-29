Український клуб зажадав від ФІФА покарати поляків. Усі подробиці

Львівський "Рух" офіційно звернувся до ФІФА у справі про перехід захисника Віталія Романа до польської "Лехії" з Гданська, який не відбувся. Український клуб вимагає виплати 700 тисяч євро, а Всесвітня футбольна федерація розпочала процедуру щодо цього спору.

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Конфлікт між сторонами триває понад рік. Ще восени 2025 року керівництво "Руху" заявляло, що польський клуб не виконав умови угоди щодо трансферу українського футболіста, і попереджало про намір передати справу до міжнародних футбольних інстанцій.

За інформацією польського видання iGol.pl, наразі львівський клуб надіслав офіційну скаргу до Палати зі статусу гравців ФІФА. Матеріали перебувають у компетентному органі організації.

Як стверджує українська сторона, клуби раніше досягли домовленості про річну оренду Романа за 350 тисяч євро з обов’язковим викупом ще за 350 тисяч. Таким чином, загальна вартість угоди мала скласти 700 тисяч євро.

За версією "Руха", усі необхідні документи було підписано, а гравець уже готувався до продовження кар’єри в Польщі. Перший платіж, згідно з домовленостями, мав надійти до 18 серпня 2025 року. Однак гроші так і не було перераховано. Крім того, як заявляли у львівському клубі, "Лехія" не подала необхідні документи через систему FIFA TMS для завершення міжнародного переходу.

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Особливо складною ситуація виявилася для самого футболіста. Повідомляється, що Роман підписав особистий контракт із польською командою, орендував житло в Гданську та почав оформляти документи для проживання в країні. У підсумку реєстрація гравця так і не відбулася.

У "Руху" також зазначали, що через досягнуті домовленості клуб фактично втратив можливість продати захисника іншій команді під час літнього трансферного вікна.

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За даними медіа, угода містила пункт про штраф у розмірі 100 тисяч євро у разі порушення встановлених термінів. Восени минулого року львів’яни вимагали врегулювати ситуацію та виконати фінансові зобов’язання, попереджаючи про можливе звернення до ФІФА та УЄФА.

Водночас в Гданську дотримувалися іншої позиції. За інформацією польського видання, представники "Лехії" вважали, що діяли в рамках підписаної угоди. Також повідомлялося, що після тренувань у клубі виникли сумніви щодо доцільності угоди на раніше узгоджених фінансових умовах.

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Таким чином, сторони по-різному трактують наслідки укладеного договору та свої зобов’язання за ним. Остаточного рішення у справі поки що немає.

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