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Український клуб зажадав від ФІФА покарати поляків. Усі подробиці

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
Український клуб зажадав від ФІФА покарати поляків. Усі подробиці
Конфлікт між сторонами триває понад рік

Львівський "Рух" офіційно звернувся до ФІФА у справі про перехід захисника Віталія Романа до польської "Лехії" з Гданська, який не відбувся. Український клуб вимагає виплати 700 тисяч євро, а Всесвітня футбольна федерація розпочала процедуру щодо цього спору.

Конфлікт між сторонами триває понад рік. Ще восени 2025 року керівництво "Руху" заявляло, що польський клуб не виконав умови угоди щодо трансферу українського футболіста, і попереджало про намір передати справу до міжнародних футбольних інстанцій.

За інформацією польського видання iGol.pl, наразі львівський клуб надіслав офіційну скаргу до Палати зі статусу гравців ФІФА. Матеріали перебувають у компетентному органі організації.

Український клуб зажадав від ФІФА покарати поляків. Усі подробиці

Віталій Роман

Джерело: ФК «Рух»

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Як стверджує українська сторона, клуби раніше досягли домовленості про річну оренду Романа за 350 тисяч євро з обов’язковим викупом ще за 350 тисяч. Таким чином, загальна вартість угоди мала скласти 700 тисяч євро.

За версією "Руха", усі необхідні документи було підписано, а гравець уже готувався до продовження кар’єри в Польщі. Перший платіж, згідно з домовленостями, мав надійти до 18 серпня 2025 року. Однак гроші так і не було перераховано. Крім того, як заявляли у львівському клубі, "Лехія" не подала необхідні документи через систему FIFA TMS для завершення міжнародного переходу.

Особливо складною ситуація виявилася для самого футболіста. Повідомляється, що Роман підписав особистий контракт із польською командою, орендував житло в Гданську та почав оформляти документи для проживання в країні. У підсумку реєстрація гравця так і не відбулася.

Український клуб зажадав від ФІФА покарати поляків. Усі подробиці

Стадіон польської «Лехії»

Джерело: iGol.pl,

У "Руху" також зазначали, що через досягнуті домовленості клуб фактично втратив можливість продати захисника іншій команді під час літнього трансферного вікна.

За даними медіа, угода містила пункт про штраф у розмірі 100 тисяч євро у разі порушення встановлених термінів. Восени минулого року львів’яни вимагали врегулювати ситуацію та виконати фінансові зобов’язання, попереджаючи про можливе звернення до ФІФА та УЄФА.

Водночас в Гданську дотримувалися іншої позиції. За інформацією польського видання, представники "Лехії" вважали, що діяли в рамках підписаної угоди. Також повідомлялося, що після тренувань у клубі виникли сумніви щодо доцільності угоди на раніше узгоджених фінансових умовах.

Таким чином, сторони по-різному трактують наслідки укладеного договору та свої зобов’язання за ним. Остаточного рішення у справі поки що немає. 

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