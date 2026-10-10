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Український футболіст забив гол у стилі Мессі, пробігши з центру поля та обігравши чотирьох захисників. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 438
Український футболіст забив гол у стилі Мессі, пробігши з центру поля та обігравши чотирьох захисників. Відео
Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 1:2

Кирило Попов відзначився ефектним індивідуальним проходом у матчі чемпіонату України між одеським "Чорноморцем" і "Харковом". Нападник скоротив відставання своєї команди до мінімуму, хоча одесити на той момент уже грали в меншості й поступалися з рахунком 0:2.

Гол відбувся на 60-й хвилині зустрічі. Отримавши м'яч у центрі поля під час швидкої контратаки, Попов на високій швидкості у стилі Ліонеля Мессі пройшов через усю оборону суперника, обіграв кількох захисників і перекинув голкіпера гостей Георгія Єрмакова.

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До цього моменту "Чорноморець" уже з 17-ї хвилини грав удесятьох після вилучення Джеррі Йокі. Незважаючи на чисельну перевагу, "Харків" не зміг зберегти свої ворота в недоторканності: точний удар Попова перервав суху серію харків’ян, які не пропускали в чемпіонаті протягом п’яти матчів поспіль.

Український футболіст забив гол у стилі Мессі, пробігши з центру поля та обігравши чотирьох захисників. Відео

Попов забив гол у стилі Мессі

Після голу одесити скоротили відставання до 1:2, однак зрівняти рахунок їм не вдалося. Матч завершився перемогою "Харкова" з рахунком 2:1.

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