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Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
111
Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство
Андреа Мальдера викликав гравця ще у травні

Півзахисник болгарського "Лудогорця" Іван Желізко отримав польське громадянство і не став приймати запрошення до національної збірної України. За інформацією журналістів "ТаТоТаке", 25-річний уродженець Львова повідомив головному тренеру української команди Андреа Мальдері, що не зможе приїхати на найближчий збір через заплановану відпустку.

Як повідомляє "ТаТоТаке", Мальдера розраховував уперше викликати Желізка до національної команди на збір, який має відбутися наприкінці травня – на початку червня. Однак під час особистої розмови футболіст заявив, що на цей період у нього вже запланований відпочинок.

Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство

Іван Желізко отримав польське громадянство і не став приймати запрошення до національної збірної України. Джерело: "ТаТоТаке

За даними джерела, на рішення гравця могли вплинути не лише обставини насиченого сезону, а й сімейні причини. Батько футболіста захищав Україну під час війни й дістав поранення в ході бойових дій.

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Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство

Іванг Желизко отримав громадянство Польщі. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

Минулого тижня Желизко разом із сім’єю отримав польське громадянство. Як повідомлялося, це відкриває перед півзахисником потенційну можливість виступати за національну збірну Польщі.

Желизко пройшов усі основні вікові щаблі українських збірних. Він виступав за команди U-17, U-18 і U-19, а в березні 2021 року дебютував за молодіжну збірну України.

Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство

Іванг Желизко. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

У 2023 році півзахисник брав участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Українська команда дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії, і здобула "бронзу" турніру.

Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство

Іван Желізко у складі збірної України U-21 у липні 2023 року (у верхньому ряду, третій ліворуч)

На клубному рівні Желізко ставав чемпіоном Латвії у складі "Валмієри" у 2022 році. Також він виграв Першу лігу Польщі з "Лехією" з Гданська в сезоні-2023/24.

Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство

Желізко ставав чемпіоном Латвії. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

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