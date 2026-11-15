Український футболіст-чемпіон відмовився приїжджати до збірної України та отримав польське громадянство

Півзахисник болгарського "Лудогорця" Іван Желізко отримав польське громадянство і не став приймати запрошення до національної збірної України. За інформацією журналістів "ТаТоТаке", 25-річний уродженець Львова повідомив головному тренеру української команди Андреа Мальдері, що не зможе приїхати на найближчий збір через заплановану відпустку.

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Як повідомляє "ТаТоТаке", Мальдера розраховував уперше викликати Желізка до національної команди на збір, який має відбутися наприкінці травня – на початку червня. Однак під час особистої розмови футболіст заявив, що на цей період у нього вже запланований відпочинок.

За даними джерела, на рішення гравця могли вплинути не лише обставини насиченого сезону, а й сімейні причини. Батько футболіста захищав Україну під час війни й дістав поранення в ході бойових дій.

Минулого тижня Желизко разом із сім’єю отримав польське громадянство. Як повідомлялося, це відкриває перед півзахисником потенційну можливість виступати за національну збірну Польщі.

Желизко пройшов усі основні вікові щаблі українських збірних. Він виступав за команди U-17, U-18 і U-19, а в березні 2021 року дебютував за молодіжну збірну України.

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У 2023 році півзахисник брав участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Українська команда дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії, і здобула "бронзу" турніру.

Головні історії дня

На клубному рівні Желізко ставав чемпіоном Латвії у складі "Валмієри" у 2022 році. Також він виграв Першу лігу Польщі з "Лехією" з Гданська в сезоні-2023/24.