Український футболіст-чемпіон, мобілізований до ЗСУ, дебютував у чемпіонаті Болгарії

27-річний український вінгер Владислав Вакула провів перший матч за болгарську "Фратрію", яка виступає у другому за силою дивізіоні країни. Футболіст вийшов на заміну в грі проти "Монтани", що завершилася поразкою його команди з рахунком 1:2.

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Вакула з’явився на полі на 76-й хвилині матчу 13-го туру. Результат матчу не дозволив "Фратрії" набрати очки, однак клуб зберіг місце у верхній частині турнірної таблиці.

Інформація про перехід українця з’явилася на офіційному сайті Болгарського футбольного союзу. Фінансові умови та термін угоди з новим клубом не розголошуються.

До переїзду до Болгарії Вакула залишався без команди. У липні 2026 року він залишив луганську "Зорю" у статусі вільного агента. Раніше футболіст виступав за "Шахтар", "Сталь", "Маріуполь", "Десну", "Ворсклу", "Полісся", "Чорноморець" і "Минай".

У складі житомирського "Полісся" Вакула став чемпіоном Першої ліги України в сезоні-2022/23. За підсумками турніру команда здобула право виступати у Прем’єр-лізі.

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У серпні 2026 року футболіста затримали представники територіального центру комплектування у Львові. Це сталося на залізничному вокзалі. Після проходження військово-лікарської комісії Вакулу направили до навчального центру для військової підготовки.

Тепер українець продовжить клубну кар’єру в Болгарії. Він став другим представником України у складі "Фратрії": за команду також виступає центральний півзахисник Тимур Кораблін.

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"Фратрія" грає у Другій лізі Болгарії з сезону-2024/25. У попередньому чемпіонаті клуб посів третє місце й зупинився за одне очко від другої позиції, яка давала змогу претендувати на підвищення у класі.

Після 12 зіграних матчів нинішнього сезону "Фратрія" набрала очки, необхідні для четвертого місця

Варто зазначити, що кар’єра Вакули супроводжувалася й резонансними інцидентами. На початку 2021 року "Десна" достроково припинила співпрацю з ним, через грубе порушення спортивного режиму.

Невдовзі після цього гравець потрапив у ДТП у Маріуполі: за даними місцевих медіа, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes, він не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив дорожній знак.