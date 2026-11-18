На Youtube-каналі GG.Спорт вийшов перший випуск "Поза матчем" – серії інтервʼю, присвяченої різним фахівцям футбольних клубів. Тим, чия робота зазвичай залишається по той бік трансляції, але є не менш важливою, ніж сама гра: лікарям, менеджерам, тренерам та іншим. Кожне інтервʼю розкриває людей, на яких тримається невидима сторона футболу, показує "внутрішню кухню" клубів і відкриває цікаві факти. Спецпроєкт реалізовано ФК "Динамо" Київ та ФК "Полісся" за підтримки спонсора клубів GGBET.

Відео дня

Участь у спецпроєкті взяли тренер-аналітик Євгеній Гресь (ФК "Полісся"), лікарі Ігор та Андрій Шморгуни (ФК "Динамо" Київ), спортивний масажист Володимир Козир (ФК "Полісся"), тренер із фізпідготовки Володимир Клименко (ФК "Динамо" Київ) та менеджер команди Максим Коваленко (ФК "Полісся"). Ведучим спецпроєкту став Макс Вишинський, український стендап-комік і великий фан футболу.

За знайомими ролями – особисті історії вибору фаху та цікаві факти з професійного життя, про які не знають фанати. Вони показують магію того, як клуб стає значно більшим за роботу. Тренер-аналітик "Полісся" Євгеній Гресь стояв біля витоків української спортивної аналітики: наприкінці 1990-х він почав працювати у спортивній газеті "Команда" і разом з колегами вручну збирав ключову статистику топових матчей. Через руки спортивного масажиста "Полісся" Володимира Козира проходили не лише футболісти, а і відомі боксери – і навіть Олександр Усик.

Менеджер "Полісся" Максим Коваленко – колишній професійний гравець, і розуміння футбольної команди зсередини допомогло стати незамінним для гравців фахівцем. Лікарі Ігор та Андрій Шморгуни працюють в "Динамо" з 1997-го та 2003 року відповідно й разом стали свідками багатьох знакових подій в історії київського клубу. А тренер із фізичної підготовки "Динамо" Володимир Клименко прийшов у великий футбол із легкої атлетики, щиро любить біг та сам пробіг два марафони.

Героєм першого випуску став Євгеній Гресь, і інтервʼю вже доступно на Youtube-каналі GG.Спорт. Дивіться і відкривайте закулісну історію українського футболу.

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"Поза матчем" – спецпроєкт, який продовжує спільну контентну стратегію GGBET і клубів-партнерів, "Динамо" та "Полісся" . Основна мета – зближувати фанів з улюбленими командами через інтерактивні формати: рубрики, челенджі, інтервʼю і навіть fashion-проєкти. Одним із таких став "Код зграї", де гравці і гравчині "Полісся" презентували нову форму клубу в стилізованих образах та ділились особистими історіями: від вибору номеру до ритуалів і забобонів.

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