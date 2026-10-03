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Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео
Титулований спортсмен тренується у свій вихідний

Чемпіон світу з боксу Євген Хитров продовжує підтримувати спортивну форму під час служби в лавах Збройних сил України. У вихідний день спортсмен провів тренування та опублікував відео заняття в соціальних мережах.

Український боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому тренується на лапах разом із тренером. На опублікованих кадрах видно, що тренування відбувається у спортивному залі, а обидва учасники заняття перебувають у формі ЗСУ.

"Ось так минає неділя (вихідний день)… Краще за бокс – тільки бокс", – підписав відео 38-річний спортсмен.

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Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео

Хитров тренується у ЗСУ. Джерело: instagram.com/real_khytrov/

Раніше боксер був мобілізований і приєднався до Збройних сил України. Незважаючи на службу, він продовжує приділяти час підтримці фізичної форми.

Євген Хитров є одним із найвідоміших українських боксерів свого покоління. У аматорській кар’єрі він завоював "золото" чемпіонату світу 2011 року та став чемпіоном України. Після переходу у професіонали провів 22 поєдинки, здобувши 20 перемог при двох поразках.

Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео

Хитров (у синьому) разом з Усиком і Ломаченком (архівне фото). Джерело: lb.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку вересня Хитрова затримали співробітники поліції у Кривому Розі та доставили до територіального центру комплектування. Після оформлення його направили до навчальної частини для проходження БЗВП.

Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео

Хитрова мобілізували. Джерело: Кадр із відео

У квітні 2025 року Хітро опинився в центрі кримінального скандалу: колишнього спортсмена затримали за підозрою в участі в серії масштабних крадіжок з аграрних підприємств.

Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео

Євген Хитров був затриманий поліцією. Джерело: Свої

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