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Український боксер нокаутом виграв чемпіонський бій і не стримав сліз. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,0 т.
Український боксер нокаутом виграв чемпіонський бій і не стримав сліз. Відео
Поєдинок завершився після 7 раундів

Український боксер Данило Гончарук (13-1, 11 КО) завоював титул WBC Asian у легкій вазі, достроково перемігши філіппінця Джео Сантісіму (27-11, 23 КО). Поєдинок відбувся у в’єтнамському Хошиміні на арені The Grand Ho Tram і завершився після сьомого раунду.

Початок зустрічі видався для українця непростим. Сантісіма переважав суперника у швидкості пересування та роботі руками, регулярно завдавав точних ударів. Гончарук пропускав атаки, але витримував тиск і поступово переходив до активніших дій.

Український боксер нокаутом виграв чемпіонський бій і не стримав сліз. Відео

Гочарук атакував. Джерело: Кадр із відео

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Уже в другому раунді Данило почав діяти ефективніше. Він додав у силовій боротьбі, почав тіснити філіппінця й нав’язувати йому бій на ближній дистанції. Сантісіма дедалі частіше переходив у захист, практично переставши активно працювати ногами.

Український боксер нокаутом виграв чемпіонський бій і не стримав сліз. Відео

Гончарук володів перевагою. Джерело: Кадр із відео

Упродовж наступних раундів перевага українського боксера зростала. Гончарук урізноманітнював атаки, додавав переміщення й змінював кути ударів. Філіппінець дедалі більше часу проводив за блоком і пропускав удари.

Після сьомого раунду Сантісіма відмовився продовжувати поєдинок. Рефері зафіксував перемогу Гончарука технічним нокаутом (RTD 7).

Таким чином, українець поповнив свій рекорд 13-ю перемогою на професійному рингу, 11 з яких здобув достроково, і став володарем чемпіонського пояса WBC Asian.

Після завершення бою Гончарук не зміг стримати сліз. Емоційний момент потрапив на відео.

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