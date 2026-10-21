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Українську тенісистку після відмови грати з росіянкою не взяли на Підсумковий турнір WTA. Названо всіх учасниць

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
540
Українську тенісистку після відмови грати з росіянкою не взяли на Підсумковий турнір WTA. Названо всіх учасниць
Головне змагання року в жіночому тенісі пройде з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі

Українка Марта Костюк втратила шанси потрапити до основної сітки Підсумкового турніру WTA після того, як знялася з матчу проти росіянки Катерини Александрової на змаганнях у Нінбо. Останню, восьму путівку отримала чешка Кароліна Мухова, а Україну на престижному турнірі представить Еліна Світоліна.

Українську тенісистку після відмови грати з росіянкою не взяли на Підсумковий турнір WTA. Названо всіх учасниць

Світоліна кваліфікувалася на підсумковий турнір. Джерело: WTA

Підсумковий турнір WTA відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. У змаганнях візьмуть участь вісім тенісисток, які відібралися за підсумками сезону.

Чому Костюк не потрапила на турнір

21 жовтня Костюк грала проти Александрової в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у китайському Нінбо. Українка програла перший сет з рахунком 4:6, після чого відмовилася продовжувати матч через травму правого зап’ястя.

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Українську тенісистку після відмови грати з росіянкою не взяли на Підсумковий турнір WTA. Названо всіх учасниць

Марта Костюк. Джерело: https://www.instagram.com/martakostyuk

Це позбавило Марту математичних шансів обійти Мухову в Чемпіонській гонці WTA. Чеська тенісистка посіла останнє місце у вісімці учасниць Підсумкового турніру.

Водночас сезон для Костюк ще не завершений. Українка вирушить до Індіан-Веллса як перша запасна. Якщо хтось із учасниць основної сітки не зможе продовжити виступи через травму, Марта отримає можливість зіграти на турнірі.

Українську тенісистку після відмови грати з росіянкою не взяли на Підсумковий турнір WTA. Названо всіх учасниць

Марта Костюк. Джерело: https://www.instagram.com/martakostyuk

Хто зіграє на Підсумковому турнірі WTA

До остаточного списку увійшли вісім тенісисток:

  • Олена Рибакіна (Казахстан), чинна чемпіонка турніру;
  • Аріна Соболенко;
  • Мірра Андрєєва;
  • Лінда Носкова (Чехія);
  • Коко Гофф (США);
  • Джессіка Пегула (США);
  • Еліна Світоліна (Україна);
  • Кароліна Мухова (Чехія).
Українську тенісистку після відмови грати з росіянкою не взяли на Підсумковий турнір WTA. Названо всіх учасниць

Склад учасниць Підсумкового турніру

Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір уперше з 2019 року. Носкова отримала місце за спеціальним правилом WTA для переможниць турнірів Великого шлему: чешка виграла Вімблдон-2026 і завершила сезон у першій двадцятці рейтингу.

Друга ракетка світу Іга Швьонтек не виступить в Індіан-Веллсі. Польська тенісистка достроково завершила сезон через травму стегна.

Формат і призові

На груповому етапі вісім учасниць поділять на два квартети. Кожна тенісистка проведе по три матчі, а дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть до півфіналу. Переможниці півфіналів зустрінуться у вирішальному матчі за титул.

Загальний призовий фонд турніру становить 15,5 млн доларів. Кожна учасниця одиночного розряду отримає гарантовану виплату в розмірі 340 тисяч доларів. За кожну перемогу на груповому етапі передбачено додаткові 355 тисяч доларів і 200 рейтингових очок.

Українську тенісистку після відмови грати з росіянкою не взяли на Підсумковий турнір WTA. Названо всіх учасниць

Підсумковий турнір відбудеться у США. Джерело: WTA

Вихід у фінал також принесе додаткові призові: перемога в півфіналі оцінюється в 1,29 млн доларів і 400 очок. Чемпіонка отримає ще 2,54 млн доларів і 500 очок.

Тенісистка, яка виграє всі п’ять матчів на турнірі, зможе заробити загалом 5,235 млн доларів і отримати 1500 рейтингових очок.

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