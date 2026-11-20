Перша в історії України олімпійська чемпіонка Оксана Баюл опинилася в центрі курйозної ситуації після того, як у мережі її вирішили привітати з Днем народження. 16 листопада видатній фігуристці виповнилося 49 років, а одна з груп у соціальній мережі Facebook відзначилася дивними фото нашої співвітчизниці.

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На сторінці RocklandUSA згадали про перемогу Баюл на зимових Іграх у норвезькому Ліллегаммері у 1994 році. При цьому адміністратори групи замість оригінальних фотографій українки додали знімки, згенеровані штучним інтелектом, на що користувачі одразу звернули увагу в коментарях.

Шанувальники спорту одразу вказали авторам на помилку. "Хто ця жінка? Це не Оксана", "Якесь ліве фото", "Де на фото Оксана Баюл?", "Але на фото – не Баюл. Українці добре знають першу олімпійську чемпіонку", "Чиї це фотки?" – написали під знімками користувачі соцмережі.

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Найцікавіше, що, попри зауваження, адміністратори не внесли жодних змін до свого допису. Згенеровані знімки так і залишилися на сторінці RocklandUSA.

Нагадаємо, Баюл сенсаційно виграла "золото" Олімпіади-94. До цього українка вже здобула титул чемпіонки світу 1993 року. Також вона виграла срібні медалі на першостях Європи 1993 і 1994 років. Після завершення кар’єри фігуристка залишилася жити у США.

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