Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Українська боксерка Кіра Макогоненко отримала нові пропозиції змінити спортивне громадянство після перемоги на чемпіонаті світу серед спортсменок до 19 років. Одним із варіантів їй назвали США, де 18-річній уродженці Харкова пропонують продовжити кар’єру на професійному рингу, однак вона не збирається відмовлятися від виступів за Україну.

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За словами Макогоненко, після світової першості інтерес до неї з боку представників інших країн посилився. Їй радять переїхати до Америки й спробувати свої сили у професійному боксі.

"Кажуть: "Тобі потрібно до Америки, там просто розірвуть, уже можна в профі, давай туди". Було дуже багато пропозицій, але я все одно залишаюся при своїй позиції й хочу представляти нашу Україну незалежно від того, наскільки це буде складно і скільки буде труднощів", – розповіла спортсменка в інтерв’ю Football 24.

Макогоненко наголосила, що не розглядає можливості зміни спортивного громадянства. Для неї важливо й надалі виступати під українським прапором і представляти країну на міжнародних змаганнях.

"Мені це нецікаво, бо я просто хочу представляти Україну й хочу, щоб увесь світ знав, які в нас є люди, які в нас є спортсмени і що ми дуже сильна нація", – заявила боксерка.

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Це не перші пропозиції такого роду, які отримувала українка. Ще в травні 2026 року вона розповідала, що з нею та її батьком зв’язувалися представники інших держав. Серед зацікавлених країн тоді фігурували Австралія та США. Натомість за виступи під чужим прапором спортсменці обіцяли фінансову підтримку, житло та інші умови.

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Макогоненко пояснювала, що такі пропозиції надходять переважно через її батька, хоча повідомлення приходять і безпосередньо в особисті акаунти боксерки. Вона не має наміру відмовлятися від українського спортивного громадянства.

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Як Макогоненко виграла чемпіонат світу

У 2026 році Кіра здобула "золото" молодіжного чемпіонату світу з боксу у віковій категорії U-19. На шляху до титулу українка провела чотири поєдинки, перемігши представниць Польщі, Венесуели, Італії та Китаю.

У фіналі їй протистояла висока китайська боксерка з довгими руками. Макогоненко зізналася, що суперниця завдала їй чимало труднощів, однак українка зуміла підібрати тактику й здобути перемогу.

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Окремо спортсменка розповіла про проблеми з акредитацією свого батька, який водночас є її тренером. Під час півфінального поєдинку організатори вивели його з кута й позбавили акредитації. Через це Кіра провела частину змагань без звичних підказок батька. Повернути йому дозвіл працювати в куті вдалося лише за десять хвилин до фінального бою.

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Перемога на світовій першості стала для Макогоненко важливим етапом кар’єри. Раніше вона вигравала чемпіонат Європи серед спортсменок до 15 років у 2021 році, у 2023-му здобула срібну медаль юніорської першості континенту, а в 2024-му стала бронзовою призеркою чемпіонату Азії.

Серед головних цілей української боксерки тепер залишається олімпійське "золото".