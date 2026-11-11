Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий, важливий збір коштів на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. ВідеоЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірну"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-ДабіЗамість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з УкраїниЗамість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з УкраїниОлег БлохінУ легенди "Динамо" Олега Блохіна виникли проблеми у 74 роки"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотеку"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотеку"Мій обов'язок сьогодні – йти в парламент": народна артистка України зробила заяву про своє політичне майбутнє"Мій обов'язок сьогодні – йти в парламент": народна артистка України зробила заяву про своє політичне майбутнє"Тут перебувають 97 дітей": Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото"Тут перебувають 97 дітей": Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
2,1 т.
Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка
За словами спортсменки, після світової першості інтерес до неї з боку представників інших країн посилився

Українська боксерка Кіра Макогоненко отримала нові пропозиції змінити спортивне громадянство після перемоги на чемпіонаті світу серед спортсменок до 19 років. Одним із варіантів їй назвали США, де 18-річній уродженці Харкова пропонують продовжити кар’єру на професійному рингу, однак вона не збирається відмовлятися від виступів за Україну.

Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Кіра Макогоненко після перемоги на ЧС. Джерело: instagram.com/kiramakogonenko/

За словами Макогоненко, після світової першості інтерес до неї з боку представників інших країн посилився. Їй радять переїхати до Америки й спробувати свої сили у професійному боксі.

"Кажуть: "Тобі потрібно до Америки, там просто розірвуть, уже можна в профі, давай туди". Було дуже багато пропозицій, але я все одно залишаюся при своїй позиції й хочу представляти нашу Україну незалежно від того, наскільки це буде складно і скільки буде труднощів", – розповіла спортсменка в інтерв’ю Football 24.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
17,6 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
17,6 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
5,8 т.
"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео
5,8 т.
"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
3,9 т.
"Загроза на рівні 99%": Росію хочуть повернути на ЧС з хокею, виключивши Україну. IIHF готує абсурдне рішення
3,9 т.
"Загроза на рівні 99%": Росію хочуть повернути на ЧС з хокею, виключивши Україну. IIHF готує абсурдне рішення
Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Кіра Макогоненко. Джерело: instagram.com/kiramakogonenko/

Макогоненко наголосила, що не розглядає можливості зміни спортивного громадянства. Для неї важливо й надалі виступати під українським прапором і представляти країну на міжнародних змаганнях.

"Мені це нецікаво, бо я просто хочу представляти Україну й хочу, щоб увесь світ знав, які в нас є люди, які в нас є спортсмени і що ми дуже сильна нація", – заявила боксерка.

Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Кіра Макогоненко з Усиком і Джошуа. Джерело: instagram.com/kiramakogonenko/

Це не перші пропозиції такого роду, які отримувала українка. Ще в травні 2026 року вона розповідала, що з нею та її батьком зв’язувалися представники інших держав. Серед зацікавлених країн тоді фігурували Австралія та США. Натомість за виступи під чужим прапором спортсменці обіцяли фінансову підтримку, житло та інші умови.

Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Кирі вже багато разів пропонували змінити громадянство. Джерело: Кадр із відео

Макогоненко пояснювала, що такі пропозиції надходять переважно через її батька, хоча повідомлення приходять і безпосередньо в особисті акаунти боксерки. Вона не має наміру відмовлятися від українського спортивного громадянства.

Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Кіра Макогоненко. Джерело: instagram.com/kiramakogonenko/

Як Макогоненко виграла чемпіонат світу

У 2026 році Кіра здобула "золото" молодіжного чемпіонату світу з боксу у віковій категорії U-19. На шляху до титулу українка провела чотири поєдинки, перемігши представниць Польщі, Венесуели, Італії та Китаю.

У фіналі їй протистояла висока китайська боксерка з довгими руками. Макогоненко зізналася, що суперниця завдала їй чимало труднощів, однак українка зуміла підібрати тактику й здобути перемогу.

Окремо спортсменка розповіла про проблеми з акредитацією свого батька, який водночас є її тренером. Під час півфінального поєдинку організатори вивели його з кута й позбавили акредитації. Через це Кіра провела частину змагань без звичних підказок батька. Повернути йому дозвіл працювати в куті вдалося лише за десять хвилин до фінального бою.

Перемога на світовій першості стала для Макогоненко важливим етапом кар’єри. Раніше вона вигравала чемпіонат Європи серед спортсменок до 15 років у 2021 році, у 2023-му здобула срібну медаль юніорської першості континенту, а в 2024-му стала бронзовою призеркою чемпіонату Азії.

Українській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменка

Макогоненко після перемоги на ЧС. Джерело: instagram.com/kiramakogonenko/

Серед головних цілей української боксерки тепер залишається олімпійське "золото".

Схожі теми
Кіра МакогоненкоКіра Макогоненко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!