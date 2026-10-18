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Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 6,3 т.
Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі
Україну в основній сітці турніру в Нінбо гарантовано представлятиме Марта Костюк

Ангеліна Калініна (№ 48 WTA) та Дар’я Снігур (№ 42 WTA) не змогли завершити фінальні матчі кваліфікації турніру WTA 500 у китайському Нінбо. Обидві українські тенісистки 18 жовтня припинили виступи через проблеми зі здоров’ям, причому кожна з них перед відмовою зверталася за медичною допомогою.

Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

Ангеліна Калініна

Калініна грала проти Олександри Саснович із Білорусі. Українка знялася з гри у першому сеті за рахунку 3:5. Під час матчу вона викликала лікаря на корт через проблеми зі стегном, після чого вирішила не продовжувати гру.

Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

Калініна взяла медичний тайм-аут під час матчу. Джерело: Кадр із відео

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Снігур грала проти польської тенісистки Катажини Кави. Після програного першого сету українка звернулася за медичною допомогою, але спробувала продовжити матч. У другому сеті Снігур поступалася з рахунком 0:2 і після цього відмовилася від подальшої боротьби.

Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

Дар’я Снігур

Обидві спортсменки успішно розпочали кваліфікацію і дійшли до вирішальних матчів за вихід до основної сітки. Снігур, яка отримала перший номер посіву у відборі, у стартовому раунді перемогла китаянку Лінь Юйцзюнь з рахунком 6:4, 2:6, 6:1.

Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

Дар’я Снігур

Калініна, яка посіла третє місце в сітці, у першому колі перемогла швейцарку Сімону Вальтерт. Матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3 на користь українки.

Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

Ангеліна Калініна

Незважаючи на те, що їх зняли з фінальних матчів, Калініна та Снігур зберігають можливість потрапити до основної сітки в статусі "лакі-лузерів". Вони мають найвищий рейтинг серед тенісисток, які програли у фіналі кваліфікації. Якщо обидві спортсменки відновляться і зможуть продовжити виступи, місце в основній сітці вони розіграють між собою.

Україну в основній сітці турніру в Нінбо гарантовано представлятиме Марта Костюк. Ще одна представниця країни, Еліна Світоліна, знялася зі змагань ще до їхнього початку. Раніше тенісистка достроково завершила виступ на турнірі в Ухані через травму руки.

Даяна Ястремська не змогла пройти перший раунд кваліфікації, поступившись Каміллі Рахімовій. Юлія Стародубцева завершила виступи у півфіналі відбору, програвши Анастасії Захаровій з рахунком 1:6, 5:7.

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