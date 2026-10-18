Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

Ангеліна Калініна (№ 48 WTA) та Дар’я Снігур (№ 42 WTA) не змогли завершити фінальні матчі кваліфікації турніру WTA 500 у китайському Нінбо. Обидві українські тенісистки 18 жовтня припинили виступи через проблеми зі здоров’ям, причому кожна з них перед відмовою зверталася за медичною допомогою.

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Калініна грала проти Олександри Саснович із Білорусі. Українка знялася з гри у першому сеті за рахунку 3:5. Під час матчу вона викликала лікаря на корт через проблеми зі стегном, після чого вирішила не продовжувати гру.

Снігур грала проти польської тенісистки Катажини Кави. Після програного першого сету українка звернулася за медичною допомогою, але спробувала продовжити матч. У другому сеті Снігур поступалася з рахунком 0:2 і після цього відмовилася від подальшої боротьби.

Обидві спортсменки успішно розпочали кваліфікацію і дійшли до вирішальних матчів за вихід до основної сітки. Снігур, яка отримала перший номер посіву у відборі, у стартовому раунді перемогла китаянку Лінь Юйцзюнь з рахунком 6:4, 2:6, 6:1.

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Калініна, яка посіла третє місце в сітці, у першому колі перемогла швейцарку Сімону Вальтерт. Матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3 на користь українки.

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Незважаючи на те, що їх зняли з фінальних матчів, Калініна та Снігур зберігають можливість потрапити до основної сітки в статусі "лакі-лузерів". Вони мають найвищий рейтинг серед тенісисток, які програли у фіналі кваліфікації. Якщо обидві спортсменки відновляться і зможуть продовжити виступи, місце в основній сітці вони розіграють між собою.

Україну в основній сітці турніру в Нінбо гарантовано представлятиме Марта Костюк. Ще одна представниця країни, Еліна Світоліна, знялася зі змагань ще до їхнього початку. Раніше тенісистка достроково завершила виступ на турнірі в Ухані через травму руки.

Даяна Ястремська не змогла пройти перший раунд кваліфікації, поступившись Каміллі Рахімовій. Юлія Стародубцева завершила виступи у півфіналі відбору, програвши Анастасії Захаровій з рахунком 1:6, 5:7.