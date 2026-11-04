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Українська тенісистка обурилася українцями, які "занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
558
Українська тенісистка обурилася українцями, які "занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато"
Спортсменка написала відвертий допис в Instagram

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№62 WTA) різко висловилася про реакцію частини українців на події в Петропавлівській Борщагівці. Спортсменка назвала те, що відбувається, спровокованою ситуацією й звинуватила Росію у використанні подібних конфліктів для психологічного впливу на українське суспільство.

Українська тенісистка обурилася українцями, які ''занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато''

Олександра Олійникова. Джерело: instagram.com/_drones4ua.org_/

Олійникова зізналася, що спочатку не збиралася коментувати те, що сталося, оскільки вважає це очевидною постановною провокацією. Однак поведінка деяких українців викликала в неї обурення.

На думку тенісистки, російська сторона вправно використовує психологічні методи впливу, зокрема розбіжності всередині українського суспільства. Вона також різко розкритикувала чоловіків, які, за її словами, ухиляються від обов’язків перед державою, а також жінок, які підтримують стосунки з такими чоловіками, віддаючи перевагу комфортним умовам життя.

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"Але в який момент це почало переходити всі можливі межі? Занадто довго живете у вільній Україні, що вирішили, ніби вам забагато дозволено?" – написала спортсменка.

Українська тенісистка обурилася українцями, які ''занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато''

Олейникова відреагувала на події в Петропавлівській Борщагівці. Джерело: instagram.com/_drones4ua.org_/

На завершення Олейникова нагадала про злочини російських військових проти мирних жителів, зокрема про розстріли людей зі зв’язаними руками.

"Забули, як російські війська стріляли в потилицю людям зі зв’язаними руками? І що вас це не торкнулося тільки завдяки жертвам тих людей, на яких ви дозволяєте собі рота відкривати?" – написала 25-річна Александра у своїх сторіс.

Українська тенісистка обурилася українцями, які ''занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато''

Коментар тенісистки. Джерело: instagram.com/_drones4ua.org_/

Нагадаємо, що тенісистка народилася в Києві й продовжує жити та тренуватися в Україні навіть під час війни. Її батько, Денис Олейников, працює тренером і служить у лавах Збройних сил України.

Українська тенісистка обурилася українцями, які ''занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато''

Александра Олейникова. Джерело: instagram.com/_drones4ua.org_/

У травні WTA погрожувала спортсменці дискваліфікацією після того, як вона жорстко розкритикувала першу ракетку світу Арину Соболенко та росіянок, які підтримують агресію РФ.

Українська тенісистка обурилася українцями, які ''занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато''

Олейникова підтримує ЗСУ. Джерело: Instagram Олександри Олейникової

На початку вересня Олейникову виключили зі збірної України з тенісу.

Українська тенісистка обурилася українцями, які ''занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато''

Жіноча збірна України з тенісу. Олейникова – крайня праворуч. Джерело: instagram.com/_drones4ua.org_/

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