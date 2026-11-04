Українська тенісистка обурилася українцями, які ''занадто довго живуть у вільній Україні й вирішили, ніби їм дозволено надто багато''

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№62 WTA) різко висловилася про реакцію частини українців на події в Петропавлівській Борщагівці. Спортсменка назвала те, що відбувається, спровокованою ситуацією й звинуватила Росію у використанні подібних конфліктів для психологічного впливу на українське суспільство.

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Олійникова зізналася, що спочатку не збиралася коментувати те, що сталося, оскільки вважає це очевидною постановною провокацією. Однак поведінка деяких українців викликала в неї обурення.

На думку тенісистки, російська сторона вправно використовує психологічні методи впливу, зокрема розбіжності всередині українського суспільства. Вона також різко розкритикувала чоловіків, які, за її словами, ухиляються від обов’язків перед державою, а також жінок, які підтримують стосунки з такими чоловіками, віддаючи перевагу комфортним умовам життя.

"Але в який момент це почало переходити всі можливі межі? Занадто довго живете у вільній Україні, що вирішили, ніби вам забагато дозволено?" – написала спортсменка.

На завершення Олейникова нагадала про злочини російських військових проти мирних жителів, зокрема про розстріли людей зі зв’язаними руками.

"Забули, як російські війська стріляли в потилицю людям зі зв’язаними руками? І що вас це не торкнулося тільки завдяки жертвам тих людей, на яких ви дозволяєте собі рота відкривати?" – написала 25-річна Александра у своїх сторіс.

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Нагадаємо, що тенісистка народилася в Києві й продовжує жити та тренуватися в Україні навіть під час війни. Її батько, Денис Олейников, працює тренером і служить у лавах Збройних сил України.

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У травні WTA погрожувала спортсменці дискваліфікацією після того, як вона жорстко розкритикувала першу ракетку світу Арину Соболенко та росіянок, які підтримують агресію РФ.

На початку вересня Олейникову виключили зі збірної України з тенісу.

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