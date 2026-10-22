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Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,2 т.
Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото
Діана й Олександр стали однією з найяскравіших, титулованих і медійних зіркових пар

Українська спринтерка Діана Гончаренко наприкінці серпня 2026 року вийшла заміж за Олександра Погорілка, який представляє національну збірну в бігу на 400 метрів. Весілля відбулося 29 серпня, а молодята поділилися кадрами святкування в соціальних мережах лише напередодні.

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко вийшла заміж за Олександра Погорілка. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

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Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Як відбулося весілля Діани Гончаренко та Олександра Погорілка

Про весілля спортсменів 29 серпня повідомили українські спортивні медіа. Гончаренко опублікувала весільні фотографії та підписала їх словами: "Наш особливий день".

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Гончаренко та Погорілко не приховували стосунків до весілля й регулярно публікували спільні фотографії.

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

У червні 2026 року спринтерка також показала світлини з дівич-вечора, після якого підписники чекали на офіційне оголошення про одруження.

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Що відомо про Діану Гончаренко

Діані Гончаренко 22 роки. Вона спеціалізується на коротких дистанціях і виступає в бігу на 60 і 100 метрів. Спортсменка неодноразово ставала чемпіонкою України у цих дисциплінах.

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Гончаренко народилася в Сумах. До занять легкою атлетикою вона займалася акробатикою й отримала звання майстра спорту. Згодом спринт став її основною спеціалізацією.

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

У міжнародній кар’єрі української легкоатлетки були виступи на Європейських іграх і чемпіонаті Європи серед юніорів в Єрусалимі. На національному рівні вона здобула кілька титулів на дистанціях 60 і 100 метрів.

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

Діана Гончаренко. Джерело: instagram.com/goncharenko_43/

Олександр Погорілко встановив рекорд України

Обранцеві Гончаренко 26 років. Олександр Погорілко входить до числа провідних українських бігунів на дистанції 400 метрів і представляє національну збірну.

У 2025 році легкоатлет встановив рекорд України, подолавши коло за 44,81 секунди. Цей результат став національним рекордом у бігу на 400 метрів.

Отже, родина об’єднала двох представників української легкої атлетики, які виступають у спринтерських дисциплінах. Гончаренко спеціалізується на дистанціях 60 і 100 метрів, а Погорилко змагається на дистанції 400 метрів.

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