Українська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото
Українська спринтерка Діана Гончаренко наприкінці серпня 2026 року вийшла заміж за Олександра Погорілка, який представляє національну збірну в бігу на 400 метрів. Весілля відбулося 29 серпня, а молодята поділилися кадрами святкування в соціальних мережах лише напередодні.
Як відбулося весілля Діани Гончаренко та Олександра Погорілка
Про весілля спортсменів 29 серпня повідомили українські спортивні медіа. Гончаренко опублікувала весільні фотографії та підписала їх словами: "Наш особливий день".
Гончаренко та Погорілко не приховували стосунків до весілля й регулярно публікували спільні фотографії.
У червні 2026 року спринтерка також показала світлини з дівич-вечора, після якого підписники чекали на офіційне оголошення про одруження.
Що відомо про Діану Гончаренко
Діані Гончаренко 22 роки. Вона спеціалізується на коротких дистанціях і виступає в бігу на 60 і 100 метрів. Спортсменка неодноразово ставала чемпіонкою України у цих дисциплінах.
Гончаренко народилася в Сумах. До занять легкою атлетикою вона займалася акробатикою й отримала звання майстра спорту. Згодом спринт став її основною спеціалізацією.
У міжнародній кар’єрі української легкоатлетки були виступи на Європейських іграх і чемпіонаті Європи серед юніорів в Єрусалимі. На національному рівні вона здобула кілька титулів на дистанціях 60 і 100 метрів.
Олександр Погорілко встановив рекорд України
Обранцеві Гончаренко 26 років. Олександр Погорілко входить до числа провідних українських бігунів на дистанції 400 метрів і представляє національну збірну.
У 2025 році легкоатлет встановив рекорд України, подолавши коло за 44,81 секунди. Цей результат став національним рекордом у бігу на 400 метрів.
Отже, родина об’єднала двох представників української легкої атлетики, які виступають у спринтерських дисциплінах. Гончаренко спеціалізується на дистанціях 60 і 100 метрів, а Погорилко змагається на дистанції 400 метрів.
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