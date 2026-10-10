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Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео
22-річна спортсменка викликала справжній фурор на чемпіонаті світу

22-річна уродженка Покрова (Дніпропетровська область) Єлизавета Литвиненко стала чемпіонкою світу з дзюдо у ваговій категорії до 78 кг, виступаючи за Об’єднані Арабські Емірати. У фіналі турніру в Баку колишня українка перемогла француженку Кайлу Іссуфі та принесла збірній ОАЕ першу золоту медаль в історії чемпіонатів світу з дзюдо.

Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне ''золото'' чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Литвиненко виграла ЧС з дзюдо. Джерело: instagram.com/lizajudo/

Вирішальний поєдинок розпочався з рівної боротьби, проте приблизно через дві хвилини Литвиненко скористалася невдалою атакою суперниці та провела результативну контратаку. Прийом ко-уті-гарі приніс їй оцінку "вазарі".

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Незабаром дзюдоїстка з ОАЕ знову скористалася помилкою Іссуфі. Литвиненко виконала кидок "учі-мата" і заробила другу оцінку "вазарі", достроково завершивши фінальний поєдинок.

Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне ''золото'' чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Литвиненко після перемоги. Джерело: instagram.com/lizajudo/

"Я дуже щаслива. Це важко описати, бо водночас я дуже втомилася. Це був справді чудовий день, я почувалася добре з самого початку. Усе складалося ідеально: від пробудження й розминки до поєдинків, які відбувалися один за одним. Мені ще потрібен час, щоб усвідомити все", – сказала Литвиненко після фіналу.

Дзюдоїстка також зазначила, що рада увійти в історію збірної ОАЕ, і подякувала команді за підтримку. За її словами, додаткову радість принесла присутність на чемпіонаті членів її родини.

Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне ''золото'' чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Литвиненко із золотою медаллю. Джерело: instagram.com/lizajudo/

Литвиненко народилася в Орджонікідзе (з 2016 року – Покров) та раніше виступала за збірну України. У 2022 році Єлизавета завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу серед дорослих, ставала чемпіонкою Європи серед кадетів та юніорів, а також виграла Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне ''золото'' чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Єлизавета Литвиненко з медалями. Джерело: instagram.com/lizajudo

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі вона дійшла до чвертьфіналу.

Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне ''золото'' чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Єлизавета Литвиненко. Джерело: instagram.com/lizajudo

У 2025 році спортсменка змінила спортивне громадянство і почала виступати за Об'єднані Арабські Емірати.

Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне ''золото'' чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Єлизавета Литвиненко у формі збірної ОАЕ. Джерело: Главком

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