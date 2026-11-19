18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко отримала пропозицію змінити спортивне громадянство і виступати за США на міжнародних змаганнях. Однак спортсменка відмовилася від цього варіанта й заявила, що має намір і надалі представляти Україну.

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Про це Макогоненко розповіла у коментарі "Радіо Свобода". За словами боксерки, рішення залишитися в українській збірній пов’язане з її принципами та бажанням виступати під національним прапором.

"Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну і хочу так само виступати з нашим прапором", – заявила спортсменка.

Макогоненко також зазначила, що війна стала для неї додатковою мотивацією продовжувати боксерську кар’єру і представляти Україну на міжнародній арені.

"Війна дуже мотивує мене виступати, боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях. Щоб наш гімн лунав на весь світ, щоб наш прапор піднімався і всі бачили, яка в нас сильна країна, які в нас сильні люди. Я з гордістю представляю нашу Україну", – сказала боксерка.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Макогоненко зізнавалася, що отримала нові пропозиції змінити спортивне громадянство після перемоги на чемпіонаті світу серед спортсменок до 19 років. Одним із варіантів їй назвали США, де 18-річній уродженці Харкова пропонують продовжити кар’єру на професійному рингу, однак вона не збирається відмовлятися від виступів за Україну.

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Ще у травні 2026 року вона розповідала, що з нею та її батьком зв’язувалися представники інших держав. Серед зацікавлених країн тоді фігурували Австралія та США. В обмін на виступи під чужим прапором спортсменці обіцяли фінансову підтримку, житло та інші умови.

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У 2026 році Кіра здобула "золото" молодіжного чемпіонату світу з боксу у віковій категорії U-19. На шляху до титулу українка провела чотири поєдинки, перемігши представниць Польщі, Венесуели, Італії та Китаю.

У фіналі їй протистояла висока китайська боксерка з довгими руками. Макогоненко зізналася, що суперниця завдала їй чимало труднощів, однак українка зуміла підібрати тактику й здобути перемогу.