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Українська боксерка-красуня виграла "золото" чемпіонату світу. Відео

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
717
Українська боксерка-красуня виграла "золото" чемпіонату світу. Відео
Макогоненко стала чемпіонкою світу серед юнаків

Висхідна зірка українського боксу Кіра Макогоненко здобула "золото" юніорського чемпіонату світу, який цими днями проходить у чорногорській Будві. Наша співвітчизниця посіла перше місце у ваговій категорії до 54 кілограмів, підтвердивши звання однієї з фавориток турніру.

Макогоненко по черзі перемогла суперниць із Польщі, Венесуели та Італії, а у фіналі зустрілася з представницею Китаю Янг Сируї. Рожева пантера, як називають 18-річну харків’янку, мала тотальну перевагу й закономірно виграла поєдинок за суддівськими записками – 4:1.

Українська боксерка-красуня виграла ''золото'' чемпіонату світу. Відео

Кіра Макогоненко на тренуванні. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

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Юна боксерка стала зіркою соцмереж ще у шкільному віці, коли відео її тренувань набирали сотні тисяч переглядів. Уже тоді Макогоненко демонструвала неймовірну майстерність, особливо вразивши шанувальників спорту швидкістю своїх ударів і витривалістю.

Цього року Кіра підписала контракт із промоутерською компанією легендарного Олександра Усика Usyk-17 Promotions. У березні вона дебютувала на професійному рингу, а в липні-2025 провела виставковий бій в андеркарті протистояння українського суперчемпіона та британця Даніеля Дюбуа.

Українська боксерка-красуня виграла ''золото'' чемпіонату світу. Відео

Макогоненко дебютувала на професійному рингу. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

Українська боксерка-красуня виграла ''золото'' чемпіонату світу. Відео

Кіра Макогоненко. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко несподівано вирішив відновити кар'єру.

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