Українка з рекордом виграла ''золото'' юнацьких Олімпійських ігор. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Відключення світла в Одесі. Ілюстративне фотоЕнергетики оголосили новий графік відключень світла: який режим запровадять 11 листопадаУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператораУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходятьЗ українців почали списувати по 150 грнЗ українців почали списувати по 150 грн: клієнтам якого якого банку варто перевірити рахункиЛукашенко вилетів до Москви на термінову розмову з Путіним: що відомоЛукашенко вилетів до Москви на термінову розмову з Путіним: що відомоУкраїнці переплачують за світлоУкраїнці переплачують за світло: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаФутболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство ПольщіФутболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство ПольщіПомер відомий український боксер, який здобував медалі чемпіонату світу та служив у ЗСУПомер відомий український боксер, який здобував медалі чемпіонату світу та служив у ЗСУНа київському ярмарку знайшли прострочену молочку. Ілюстративне фото.Українців "травлять" простроченою молочкою і підробленою олією: де продають фальсифікатНа окупованій Херсонщині ліквідували ексдепутата-колаборанта Плугатарьова: усі подробиціНа окупованій Херсонщині ліквідували ексдепутата-колаборанта Плугатарьова: усі подробиціІлюстрація - чоловік тримає кредитні карткиУ відомих фінансових компаніях в Україні знайшли російських слід: кого перевірив НБУ
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українка з рекордом виграла "золото" юнацьких Олімпійських ігор. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
120
Українка з рекордом виграла "золото" юнацьких Олімпійських ігор. Відео
Змагання проходять у Дакарі

17-річна українська метальниця молота Міланія Кохан стала переможницею юнацьких Олімпійських ігор 2026 року, які проходять у сенегальському Дакарі. У фіналі легкоатлетка двічі поліпшила особистий рекорд і завершила змагання з результатом 71,27 метра.

Українка захопила лідерство вже в першій спробі. Вона відправила трьохкілограмовий молот на 70,71 метра, встановивши особистий рекорд і випередивши найближчу суперницю майже на 8 метрів.

Українка з рекордом виграла ''золото'' юнацьких Олімпійських ігор. Відео

Міланія Кохан

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
83,6 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
83,6 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
17,6 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
17,6 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
2,2 т.
"Як можна не викликати?" Названо футболіста, якого Мальдера несправедливо відчепив від збірної України
2,2 т.
"Як можна не викликати?" Названо футболіста, якого Мальдера несправедливо відчепив від збірної України

Після цього Кохан продовжила боротьбу за поліпшення результату. У третій спробі вона показала 69,70 метра, у четвертій знову подолала позначку 70 метрів, метнувши снаряд на 70,55. А в п'ятому кидку українка встановила остаточний переможний результат: 71,27 метра. Остання спроба принесла їй 66,96 метра.

Українка з рекордом виграла ''золото'' юнацьких Олімпійських ігор. Відео

Кохан посіла перше місце. Джерело: instagram.com/photo_ansmile

У підсумку перевага Міланії над найближчою переслідувачкою становила 5,31 метра. Друге місце посіла представниця Китаю Ян Сіньюе з результатом 65,96 метра. "Бронзу" здобула мексиканка Алісон Айлин Салінас Еспіно, яка показала 61,52 метра.

Як повідомляв OBOZ.UA, 18 липня Міланія здобула золоту нагороду юнацького чемпіонату Європи з легкої атлетики U18 в італійському Рієті. Українка у вирішальній спробі встановила особистий рекорд і показала найкращий результат сезону в Європі серед спортсменок своєї вікової категорії.

Символічно, що Міланія продовжила сімейну спортивну традицію. Її старший брат Михайло Кохан раніше також ставав чемпіоном Європи U18 з метання молота, вигравши турнір 2018 року в угорському Дьєрі.

Схожі теми
Легка атлетикаЮнацька Олімпіада
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!