Україна здобула ''золото'' чемпіонату світу з боротьби. Відео

Українська борчиня вільного стилю Анастасія Алпеєва стала чемпіонкою світу 2026 року у ваговій категорії до 76 кг. У фіналі мундіалю, який проходить в Астані (Казахстан) на арені "Barys Arena" з 24 жовтня до 1 листопада, 24-річна уродженка Волині перемогла представницю Індії Каджал Дхочак з рахунком 8:6 і принесла збірній України першу медаль на турнірі.

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Вирішальна сутичка виявилася напруженою. Алпеєва першою здобула бал, виштовхнувши суперницю за межі килима, однак індійська спортсменка двічі зрівнювала рахунок. За рахунку 4:4 перевага за останньою результативною дією була у Каджал, тож українці потрібно було змінити хід боротьби.

Розв’язка настала за 13 секунд до завершення поєдинку. Алпєєва провела результативну атаку, за яку отримала чотири бали, і вийшла вперед з рахунком 8:4. Суперниця встигла скоротити відставання, але українська спортсменка втримала перевагу й виграла фінал з рахунком 8:6.

На шляху до вирішальної сутички Алпєєва впевнено пройшла півфінал, перемігши представницю Туреччини Кадрі Акcой Кочак з рахунком 11:0.

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Завойована медаль стала першою для України на чемпіонаті світу 2026 року. Раніше Оксана Лівач, Соломія Вінник і Парвіз Насібов поступилися в поєдинках за "бронзу" в жіночій і греко-римській боротьбі.

Для Алпеєвої цей титул став найкращим результатом на дорослих чемпіонатах світу. У 2025 році вона посіла п’яте місце. Крім того, українка першою серед представниць країни виграла чемпіонат світу у важкій ваговій категорії 72-76 кг: раніше українські борчині в цьому дивізіоні здобували на світових першостях лише бронзові нагороди.

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У 2026 році Алпеєва також стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 76 кг. Таким чином, за один сезон вона виграла два найбільші міжнародні титули у своїй дисципліні.