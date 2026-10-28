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Україна здобула "золото" чемпіонату світу з боротьби. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
546
Україна здобула "золото" чемпіонату світу з боротьби. Відео
проходить у місті Астана (Казахстан) на арені "Barys Arena" з 24 жовтня до 1 листопада 2026 року

Українська борчиня вільного стилю Анастасія Алпеєва стала чемпіонкою світу 2026 року у ваговій категорії до 76 кг. У фіналі мундіалю, який проходить в Астані (Казахстан) на арені "Barys Arena" з 24 жовтня до 1 листопада, 24-річна уродженка Волині перемогла представницю Індії Каджал Дхочак з рахунком 8:6 і принесла збірній України першу медаль на турнірі.

Україна здобула ''золото'' чемпіонату світу з боротьби. Відео

Анастасія Алпеєва стала чемпіонкою світу. Джерело: facebook.com/unitedworldwrestling

Вирішальна сутичка виявилася напруженою. Алпеєва першою здобула бал, виштовхнувши суперницю за межі килима, однак індійська спортсменка двічі зрівнювала рахунок. За рахунку 4:4 перевага за останньою результативною дією була у Каджал, тож українці потрібно було змінити хід боротьби.

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Розв’язка настала за 13 секунд до завершення поєдинку. Алпєєва провела результативну атаку, за яку отримала чотири бали, і вийшла вперед з рахунком 8:4. Суперниця встигла скоротити відставання, але українська спортсменка втримала перевагу й виграла фінал з рахунком 8:6.

Україна здобула ''золото'' чемпіонату світу з боротьби. Відео

Анастасія Алпєєва виграла фінал. Джерело: facebook.com/unitedworldwrestling

На шляху до вирішальної сутички Алпєєва впевнено пройшла півфінал, перемігши представницю Туреччини Кадрі Акcой Кочак з рахунком 11:0.

Україна здобула ''золото'' чемпіонату світу з боротьби. Відео

Анастасія Алпєєва після перемоги. Джерело: facebook.com/unitedworldwrestling

Завойована медаль стала першою для України на чемпіонаті світу 2026 року. Раніше Оксана Лівач, Соломія Вінник і Парвіз Насібов поступилися в поєдинках за "бронзу" в жіночій і греко-римській боротьбі.

Для Алпеєвої цей титул став найкращим результатом на дорослих чемпіонатах світу. У 2025 році вона посіла п’яте місце. Крім того, українка першою серед представниць країни виграла чемпіонат світу у важкій ваговій категорії 72-76 кг: раніше українські борчині в цьому дивізіоні здобували на світових першостях лише бронзові нагороди.

Україна здобула ''золото'' чемпіонату світу з боротьби. Відео

Анастасія Алпеєва. Джерело: facebook.com/unitedworldwrestling

У 2026 році Алпеєва також стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 76 кг. Таким чином, за один сезон вона виграла два найбільші міжнародні титули у своїй дисципліні.

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