Україна з перемоги стартувала у другому етапі відбору на жіночий Євробаскет-2027

Жіноча збірна України з баскетболу перемогла команду Люксембургу в першому турі другого вирішального етапу відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027. Поєдинок на майданчику Національного спортивного центру д'Кок у Люксембурзі завершився з рахунком 52:64.

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Першу чверть підопічні Інни Кочубей провели феєрично, демонструючи щільний пресинг і високу швидкість. Україна захопила перевагу на старті зустрічі й після десяти хвилин гри вела 20:9.

Однією з головних причин такого відриву стали втрати Люксембургу. Українки кілька разів перехоплювали м’яч і використовували помилки господарок майданчика для швидких атак. Тетяна Юркевичус відкрила рахунок триочковим кидком, а потім додала ще 2 очки. Також результативними діями відзначилися Аліна Ягупова та Міріам Уро-Нілі.

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У другій чверті Люксембургу вдалося скоротити відставання. Господарки стали частіше знаходити можливості для атак з-за дуги, а триочкові кидки Свенії Нюренберг і Юлії Гутевич допомогли їм поступово наблизитися до українок.

Водночас збірна України продовжувала набирати очки. Ягупова реалізувала кілька кидків з гри, а Олена Бойко відзначилася влучним триочковим кидком після передачі капітана української команди. Тетяна Юркевичус також зробила внесок у результат, набравши 2 очки після підбирання в нападі.

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У заключній частині другої чверті Люксембург скоротив різницю до чотирьох очок, однак Україна відповіла результативними атаками Ягупової та Мірьям Уро-Нілі. Втім, на останніх секундах господарки заробили два штрафні кидки, які реалізувала Ліз Іртума.

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У третій чверті збірна України зберегла перевагу, однак Люксембург продовжив скорочувати відставання. Господарки майданчика кілька разів скористалися втратами українок і влучними кидками з-за дуги. Зокрема, триочкові реалізували Софі Олсен, Юлія Гутевич і Магалі Мейнадьє. Українська команда відповідала результативними атаками Тетяни Юркевичус і Мірьям Уро-Ніліє, яка також відзначилася після передачі Карини Панчук.

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На заключних хвилинах чверті українки знову збільшили відрив завдяки влучанням Юркевичус і Панчук після швидких атак.

Однак на останніх секундах Катрін Мрешес закинула триочковий, встановивши рахунок 39:44 перед заключною десятихвилинкою. Таким чином, Люксембург виграв третій період із рахунком 14:13, але Україна зберегла перевагу у п’ять очок.

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У четвертій чверті господарки змогли наблизитися до "жовто-синіх" на відстань 5 очок, але влучні кидки Уро-Ніле та Ягупової відновили статус-кво.

Крім Люксембургу та України, у квартеті М зіграють представниці Великої Британії та Франції. Путівки на чемпіонат дістануться двом найкращим збірним.

Наступний матч жіноча збірна України проведе 14 листопада, у суботу, проти Великої Британії. Початок о 18:00 за київським часом.