Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян

Посольство України в Ізраїлі надіслало офіційного листа міністру культури і спорту країни Мікі Зоару з вимогою звернути увагу на проведення показового хокейного матчу за участю російських представників. Дипломати побоюються, що захід в Ашдоді використають для російської пропаганди та створення враження про повернення Росії до міжнародної нормальності.

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Матч між командою "Легенди російського хокею" та ізраїльськими хокейними зірками запланований на арені Blue Ice Arena у неділю, 15 листопада. Його проведення приурочене до 35-річчя відновлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Росією.

До складу російської команди входить колишній хокеїст, а нині депутат Державної думи РФ В’ячеслав Фетисов. Щодо нього діють міжнародні санкції. Українська сторона також звернула увагу на можливу участь інших представників російського політичного істеблішменту.

У зверненні до Мікі Зохара посольство попросило перевірити організаторів матчу, джерела фінансування заходу та можливі зв’язки з російськими державними установами. Крім того, дипломати закликали оцінити наслідки участі підсанкційних осіб з огляду на ізраїльське законодавство.

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Українське посольство наголосило, що Москва систематично використовує спортивні й культурні заходи, які позиціонуються як неполітичні, для просування інтересів Кремля.

"Ми стурбовані тим, що цю подію можуть використати для створення ілюзії повернення до міжнародної нормальності та послаблення дипломатичної ізоляції Росії", – йдеться у заяві дипломатичного представництва.

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У посольстві також нагадали, що Росія продовжує атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру України. Українські дипломати заявили, що спорт не повинен ставати інструментом легітимізації російської агресії або замовчування страждань українців.