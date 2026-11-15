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Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
5,6 т.
Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян
Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян

Посольство України в Ізраїлі надіслало офіційного листа міністру культури і спорту країни Мікі Зоару з вимогою звернути увагу на проведення показового хокейного матчу за участю російських представників. Дипломати побоюються, що захід в Ашдоді використають для російської пропаганди та створення враження про повернення Росії до міжнародної нормальності.

Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян

В’ячеслав Фетісов. Джерело: ТАСС

Матч між командою "Легенди російського хокею" та ізраїльськими хокейними зірками запланований на арені Blue Ice Arena у неділю, 15 листопада. Його проведення приурочене до 35-річчя відновлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Росією.

До складу російської команди входить колишній хокеїст, а нині депутат Державної думи РФ В’ячеслав Фетисов. Щодо нього діють міжнародні санкції. Українська сторона також звернула увагу на можливу участь інших представників російського політичного істеблішменту.

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Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян

Путін і Фетисов. Джерело: РБК

У зверненні до Мікі Зохара посольство попросило перевірити організаторів матчу, джерела фінансування заходу та можливі зв’язки з російськими державними установами. Крім того, дипломати закликали оцінити наслідки участі підсанкційних осіб з огляду на ізраїльське законодавство.

Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян

Фетисов (праворуч) із Путіним на хокеї

Українське посольство наголосило, що Москва систематично використовує спортивні й культурні заходи, які позиціонуються як неполітичні, для просування інтересів Кремля.

"Ми стурбовані тим, що цю подію можуть використати для створення ілюзії повернення до міжнародної нормальності та послаблення дипломатичної ізоляції Росії", – йдеться у заяві дипломатичного представництва.

Україна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян

Україна протестує проти матчу в Ізраїлі. Джерело: Embassy of Ukraine in the State of Israel

У посольстві також нагадали, що Росія продовжує атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру України. Українські дипломати заявили, що спорт не повинен ставати інструментом легітимізації російської агресії або замовчування страждань українців.

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