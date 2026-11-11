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Україна виграла історичне "золото" на юнацьких Олімпійських іграх. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
597
Україна виграла історичне "золото" на юнацьких Олімпійських іграх. Відео
Наші футзалістки продемонстрували фантастичну волю до перемоги

Дівоча збірна України з футзалу, обігравши у фіналі команду Венесуели з рахунком 4:3, стала переможцем юнацьких Олімпійських ігор-2026, що проходять у сенегальському Дакарі. Вирішальний м’яч українки забили в додатковий час, здобувши першу в історії країни нагороду найвищого ґатунку з футзалу на цих змаганнях.

Українки з перших хвилин заволоділи ініціативою і вже на стартовому відрізку створили кілька небезпечних моментів. Валерія Юхновець тричі загрожувала воротам суперниць, а ще одного удару завдала Маргарита Ручка.

Саме Ручка відкрила рахунок на сьомій хвилині. Після удару Юхновець голкіперка Венесуели відбила м’яч, але першою на добиванні опинилася українська футзалістка, яка відправила його в сітку.

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Україна виграла історичне ''золото'' на юнацьких Олімпійських іграх. Відео

Україна обіграла Венесуелу

Після пропущеного гола венесуелки активізувалися в атаці. Кіра Гуленко кілька разів виручила збірну України, однак на 16-й хвилині Ельяніс Пас скористалася помилкою Аліни Гордієнко і відновила рівновагу.

Другий тайм розпочався зі швидкого гола українок. Уже через сім секунд після поновлення гри Оксана Шевчук виконала довгу передачу майже через усе поле, а Ручка відправила м’яч у правий кут воріт. Таким чином, Маргарита оформила дубль і знову вивела Україну вперед.

Україна виграла історичне ''золото'' на юнацьких Олімпійських іграх. Відео

Дівоча збірна України з футзалу

Венесуела відігралася на 31-й хвилині завдяки точному удару Валески Гутельяс. За чотири хвилини до завершення основного часу Єва Щавінська знову забезпечила українкам перевагу, вразивши дальній кут воріт.

Україна виграла історичне ''золото'' на юнацьких Олімпійських іграх. Відео

Валерія Юхновець і Аделіна Власенко

Однак утримати переможний рахунок в основний час не вдалося. За 20 секунд до фінальної сирени венесуелки забили третій м’яч і перевели матч у додатковий час.

Розв’язка настала в овертаймі. Після передачі Ангеліни Запорожець Аделіна Власенко відправила м’яч у ворота Венесуели й встановила остаточний рахунок: 4:3 на користь України.

Україна виграла історичне ''золото'' на юнацьких Олімпійських іграх. Відео

Україна перемогла Венесуелу. Джерело: Кадр із відео

Історичне досягнення збірної України

Перемога у фіналі принесла жіночій збірній України перше в історії "золото" юнацьких Олімпійських ігор із футзалу. Примітно, що до турніру 2026 року українським футзалісткам не вдавалося потрапити на змагання від моменту включення цього виду спорту до програми Ігор у 2018 році.

Україна виграла історичне ''золото'' на юнацьких Олімпійських іграх. Відео

Україна здобула "золото"

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "золото" юнацьких Олімпійських ігор здобула українська метальниця молота Міланія Кохан.

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