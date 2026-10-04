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Україна – Угорщина: всі подробиці матчу Ліги націй

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
Україна – Угорщина: всі подробиці матчу Ліги націй
Україна приймає Угорщину

Збірна України з футболу у понеділок, 5 жовтня, проведе матч четвертого групового етапу розіграшу Ліги націй. У номінальному домашньому матчі у Словаччині "синьо-жовті" після фіаско з Північною Ірландією прийматимуть своїх прямих конкурентів з Угорщини.

Зустріч приймає на стадіоні імені Антона Малатінські у словацькій Трнаві. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Угорщина.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – УГОРЩИНА

Любителі спорту зможуть стежити за подіями матчу завдяки відеосервісу Megogo. Прямий ефір пройде на каналах "Megogo Футбол Перший" та "Megogo Спорт", який доступний в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Україна – Угорщина: всі подробиці матчу Ліги націй

Гравці збірної України. Джерело: УАФ

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ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – УГОРЩИНА

Фаворитами матчу вважаються господарі поля. Ставки на перемогу українців сягають рівня 2,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,30. А показники на перемогу гостей представлені котируванням 2,80.

АРБІТРИ НА МАТЧІ УКРАЇНА – УГОРЩИНА

Обслуговувати матч доручили бригаді арбітрів із Хорватії, яку очолює Ігор Паяц. Йому допомагатимуть лайнсмени Боян Зобениця та Іван Міхаль. Роль четвертого арбітра виконає Даріо Бел.

Також під час матчу буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR), за роботою якої стежитиме Маріо Зебец.

Україна – Угорщина: всі подробиці матчу Ліги націй

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Трубін – Крупський, Забарний, Сарапій, Бондар, Назаріна, Очеретько, Бражко, Циганков, Назаренко, Ванат.

Угорщина: Б. Тот – Осват, Орбан, Чінгер, Маркграф, Шафер, Чонгвай, Собослаї, А. Тот, М. Тот, Лукач.

Україна – Угорщина: всі подробиці матчу Ліги націй

Угорщина та Україна грають у Лізі націй. Джерело: Угорський футбольний союз

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди вперше зіграли між собою в офіційному матчі тиждень тому, коли українці в Будапешті здобули мінімальну перемогу 1:0.

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Обидві команди набрали по чотири очки, при цьому "синьо-жовті" випереджають суперників завдяки перемозі в очній зустрічі. Збірні відстають на три пункти від лідерів групи північноірландців.

Україна – Угорщина: всі подробиці матчу Ліги націй

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: УЄФА

Як повідомляв OBOZ.UA, троє футболістів збірної України не з'явилися на тренуванні національної команди перед матчем з Угорщиною.

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