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Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Олена Павлова
Олена Павлова
Time to read7 хв
icon 1,0 т.
Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході
Україна програла Північній Ірландії

Поєдинок лідерів групи 2 дивізіону В Ліги націй України та Північної Ірландії у словацькій Трнаві виявився найрезультативнішим матчем у нашому квартеті за перші три тури. Після першого тайму підопічні Андреа Мальдери горіли з рахунком 0:2, програвши верхову боротьбу супернику, намагались не опускати рук у першому домашньому матчі ЛН, але були сенсаційно розгромлені 0:3.

Мальдера не приховував, що під час першої частини зборів і стартових матчів нового сезону ЛН його основною ціллю є пізнати більшість гравців, адже збірна сильно оновилась у порівнянні з його часами у штабі Шевченка і Євро-2020. Тому італійський спеціаліст продовжував активно тасувати склад, шукаючи нові цікаві й результативні зв'язки та будуючи кістяк "синьо-жовтих" на майбутнє.

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Збірна України з футболу

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Так, у порівнянні з попереднім поєдинком із Грузією Мальдера зробив аж дев'ять замін. А найбільшою зі свіжих втрат став Віталій Миколенко, який отримав пошкодження і не грав у другому турі, а перед Північною Ірландією залишив розташування збірної. У той час в основі "синьо-жовтих" з'явився ветеран Андрій Ярмоленко, якому не вистачає всього одного голу, щоб зрівнятися з Андрієм Шевченком – 47 проти 48.

За перші чотири зустрічі у нашій групі було забито лише два голи, один з них – на рахунку України. Але це дуже низька результативність. Тому перед першим номінально домашнім матчем у Трнаві Мальдера наголошував: "Нам треба зробити все, щоб наші нападники могли забивати". Але сталося не так, як гадалося.

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Андреа Мальдера

Всі знали, що Північна Ірландія дуже часто грає без м'яча, але їй це абсолютно не заважає знаходити гольові моменти у разючих контрвипадах або при стандартних положеннях. Однак знати і втримати – зовсім різні речі. Перша масована атака від гостей відбулась на сьомій хвилині, але удар Девлінга з-за меж штрафного майданчика заблокував Бражко.

Ірландці продовжували активно йти вперед й тиснути на українців. І таки досягли свого. При цьому господарі привезли гол у власні ворота на рівному місці. На 8-й хвилини, вибиваючи снаряд зі свого штрафного, наші захисники влучили у Бражка, і м'яч полетів на кутовий у ситуації, яка не віщувала біди. А стандартні положення – це ж хліб ірландців. Після подачі від прапорця вони виграли боротьбу вгорі, м'яч після відскоків від газона й інших футболістів опинився в ногах у Брауна, який з метра розстріляв Різника і відкрив рахунок – 1:0.

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Північна Ірландія святкує гол

Після цього Україна наче й перехопила ініціативу і пішла вперед, але багато перепасовувалась в центрі без значної загрози для опонента. І тільки на 18-й хвилині небезпечно з лівого флангу у ближній кут пробив Судаков. Воротар гостей не одразу, але таки зафіксував снаряд в руках.

Здавалось, що "синьо-жовті" потрохи намацали слабкі місця в обороні суперника, але тут отримали ще один удар під дих. Спенсер в центрі поля відібрав м'яч і розпочав атаку, яка закінчилась навісом з правого флангу в центр нашого штрафного майданчика, де Забарний не зміг втримати Прайса, який пробив головою без шансів для Різника.

0:2 вже на 22-й хвилині, які стали холодним душем. Але підопічні Мальдери не знітились і продовжували йти вперед. Тим паче, що по грі ірландці не мали такої переваги, як на табло. Але на всі 100 використали свої моменти.

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Георгій Судаков у матчі Україна - Північна Ірландія

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Валерій Бондар у матчі Україна - Північна Ірландія

На 26-й хвилині Сарапій закручував м'яч у верхній кут, і воротар у шаленому стрибку вибив його на кутовий. На 27-й дуже небезпечно вздовж ворот прострілював Забарний, але ніхто не встиг підставити ногу. Основна небезпека у другій половині тайму у нас йшла переважно від Судакова, але часом занадто довго "синьо-жовті" перекидала один одному снаряд у чужих воріт без загострення. Ми переважали у володінні м'ячем 70% на 30%, мали гарні моменти, але не могли нічого з цього витиснути для взяття воріт.

Наступний небезпечний удар по володінням Різника гості завдали тільки на 41-й хвилині і знову головою, але повз створ. Україна закривала тайм кутовим, але при розіграші таких стандартів ірландці почували себе наче риба у воді.

Вже в дебюті другої половини ледь не відіграв один м'яч Матвієнко, який увірвався до штрафного суперника, але у боротьбі з захисником не зміг прицільно пробити, і снаряд пролетів поруч із штангою. Наприкінці першої 15-хвилинки у боротьбі із Брауном у чужому штрафному падав Ярмоленко, але суддя не вважав, що той поштовх у спину тягне на пенальті. Вже у наступній атаці дуже небезпечно стріляв здалеку Судаков – снаряд просвистів над перекладиною.

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Микола Матвієнко захищається у матчі Україна - Північна Ірландія

Але на 61-й хвилині ірландці знову показали зуби, і це призвело до третього голу у ворота "синьо-жовтих". Зазвичай дуже надійний Різник вийшов вперед після скидки Брауна на партнера і помилився – м'яч проскочив поміж ніг і підступно закотився у ворота.

Звісно, що після цього втрачати Україні вже не було чого, і вона великими силами йшла вперед. Матвій Пономаренко цілив у дальній кут, але влучив у штангу! Загострив гру вихід Сікана, однак пробити ірландців господарі не змогли, що призвело до першої поразки Мальдери у офіційному матчі.

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Боротьба Пономаренка у матчі Україна - Північна Ірландія

Цікаво, що до цього матчу українці єдиний раз поступалися Північній Ірландії, але це сталося на Євро-2016. І та поразка у другому турі групового етапу не дозволила "синьо-жовтим" вийти в плей-офф. При цьому Ярмоленко – єдиний, хто був на полі у тому протистоянні 10 років тому і вийшов на газон 2 жовтня в Трнаві.

Північна Ірландія дещо несподівано вийшла в одноосібні лідери групи, продовжуючи свою серію без поразок. На її рахунку сім очок із двома перемогами та нічиєю. Україна після трьох турів залишається другою в турнірній таблиці, маючи чотири очки. Стільки ж в Угорщини після перемоги над Грузією у паралельному матчі 1:0.

Вже в понеділок, 5 жовтня "синьо-жовті" у Трнаві приймають саме команду Марко Россі. І українцям необхідно додавати в атаці, де поки що є проблеми із реалізацією. До того ж через перебір жовтих карток не допоможуть партнерам Матвієнко і Сікан. 

Україна сенсаційно провалилась у першому домашньому матчі Ліги націй, а Різник фатально помилився на виході

Андрій Ярмоленко у матчі Україна - Північна Ірландія

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