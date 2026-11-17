Жіноча збірна України поступилася Франції у другому раунді відбору на Євробаскет-2027 – 108:60, але за це осіннє вікно ми побачили, що команда Інни Кочубей здатна дивувати і, як в старі добрі часи, давати бій найсильнішим збірним континенту. Адже після першої половини поєдинку на номільно домашньому паркеті в Ризі "синьо-жовті" поступались віцечемпіонкам світу лише двома очками.

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До матчу із Францією Україна підходила з перемогою над Люксембургом (64:52) і болючою поразкою від Великою Британії (85:83) на старті другого раунду відбору на червневу першість континенту. Тоді як фаворитки групи француженки встигли вчинити два розгроми – над британками (104:57) та Люксембургом (100:49).

До речі, з цього складу "ле бльо" чотири баскетболістки брали участь у фінальній частині чемпіонату світу – центрові Марієм Бадіан та Аміната Гує, форвард Валеріан Аяї, а також атакувальна захисниця Міньйя Туре. Однак українки підійшли до цього протистояння без будь-якого страху. Так, багатьом молодим гравчиням не вистачало досвіду, але вони віддали на майданчику всі сили.

Старт матчу в Ризі став величезним неприємним сюрпризом для Франції, адже за 2:45 до закінчення першої половини вона поступалася 12:18. Чудову першу десятихвилинку провела Міріам Уро-Ніле, яка й забезпечила нам перевагу після першою перервою – 22:19.

Але поступово француженки знайшли шлях до чужого кільця, запропонувавши "синьо-жовтим" агресивнішу і щільнішу оборону. Запас українок розтанув. але у другій чверті рахунок довгий час тримався на позначці 26:28. Українки теж діяли агресивно, не жаліли ані себе, ані суперниць, не знітившись, що перед ними друга збірна світу. Вчасно влучила дальній Тетяна Юркевічус, не відпустивши Францію у відрив.

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І завдяки цій колосальній самотдачі і гарній реалізації господарки пішли на другу половину, поступаючись лише все тими ж двома балами – 41:43. При цьому на рахунку капітанки Аліни Ягупової на той момент було лише два очка. Тобто, це вже не була команда однієї гравчині, як траплялося дуже часто в останні роки, а повноцінний колектив, де кожен здатний впливати на результат.

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Але очок Ягупової дуже не вистачало, особливо на старті третьої чверті, коли француженки нащупали слабкі місця суперниць, змушували їх помилятися при передачах, фолити й пішли у відрив 54:43.

На цьому відрізку дуже важко нам було у боротьбі під кільцем проти 33 номера гостей Маева Джальді-Табді, в одному з епізоді у боротьбі із нею Бойко навіть виписали неспортивний фол, і ця ситуація призвела до максимальної переваги у цьому матчі – 20 очок (67:47). І це стало для команди Кочубей початком кінця.

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Не дивлячись на цей програш, ми побачили величезний потенціал у команди Інни Кочубей і її молодих гравчинь, які билися на паркеті, не дивлячись на всі титули і регалії. І загалом українки чудово розуміють, що досить давно не було такого гарного шансу повернутися на Євробаскет. Адже наразі все у їхніх руках.

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Так, є Франція, яка грає у своїй власній лізі, але і її ми дещо потріпали. А от Люксембург просто необхідно перегравати вдруге вже в лютому на номінально домашньому паркеті в Ризі, а заразом і брати реванш у британок із перевагою у 3 очка і більше, що нашим дівчатам цілком по силах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що жіноча збірна України на останній секунді програла Великій Британії у відборі на Євробаскет-2027.