Україна – Північна Ірландія: всі подробиці матчу лідерів групи Ліги націй

Збірна України з футболу у п’ятницю, 2 жовтня, зіграє матч третього туру групового турніру нового розіграшу Ліги націй. У поєдинку лідерів групи 2 дивізіону В підопічні тренера Андреа Мальдери зійдуться з представниками Північної Ірландії.

Відео дня

Зустріч відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинські у словацькій Трнаві. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія. Початок о 21:45 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ

Любителі спорту зможуть стежити за подіями матчу завдяки відеосервісу Megogo. Пряма трансляція відбудеться на каналах "Megogo Футбол Перший" та "Megogo Спорт", які доступні в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ

Фаворитами матчу вважаються господарі поля. Ставки на перемогу українців сягають рівня 1,90. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,30. А показники на перемогу гостей представлені котируванням 4,10.

АРБІТРИ НА УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ

Обслуговувати матч доручили бригаді арбітрів із Бельгії, яку очолює Яспер Вергооте. Йому допомагатимуть лайнсмени Міхаель Геерольф і Мартейн Тістерс. Роль четвертого рефері виконає Лотар Д'Хондт.

Також під час матчу буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR), за роботою якої стежитиме Веслі де Кремер.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Різник – Михайличенко, Матвієнко, Забарний, Крупський, Очеретько, Піхальонок, Циганков, Ярмоленко, Яремчук, Сікан

Північна Ірландія: П.Чарльз – Девенні, Браун, Макконвіл, Етчессон, Хьюм, Ш.Чарльз, Гелбрейг, Келлі, Прайс, Донлі.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися шість разів, один із яких припав на товариський матч, а ще один – на фінальну частину чемпіонату Європи. Українці здобули три перемоги за однієї поразки.

Головні історії дня

СИТУАЦІЯ У ГРУПІ

Обидві команди набрали по чотири очки за однакової різниці м'ячів 1-0. Суперники на три очки випереджають Угорщину та Грузію.

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Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України втратила зіркового легіонера на матчі з Північною Ірландією та Угорщиною в Лізі націй.

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