Україна – Північна Ірландія: всі подробиці матчу лідерів групи Ліги націй
Збірна України з футболу у п’ятницю, 2 жовтня, зіграє матч третього туру групового турніру нового розіграшу Ліги націй. У поєдинку лідерів групи 2 дивізіону В підопічні тренера Андреа Мальдери зійдуться з представниками Північної Ірландії.
Зустріч відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинські у словацькій Трнаві. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія. Початок о 21:45 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
Любителі спорту зможуть стежити за подіями матчу завдяки відеосервісу Megogo. Пряма трансляція відбудеться на каналах "Megogo Футбол Перший" та "Megogo Спорт", які доступні в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.
ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
Фаворитами матчу вважаються господарі поля. Ставки на перемогу українців сягають рівня 1,90. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,30. А показники на перемогу гостей представлені котируванням 4,10.
АРБІТРИ НА УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
Обслуговувати матч доручили бригаді арбітрів із Бельгії, яку очолює Яспер Вергооте. Йому допомагатимуть лайнсмени Міхаель Геерольф і Мартейн Тістерс. Роль четвертого рефері виконає Лотар Д'Хондт.
Також під час матчу буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR), за роботою якої стежитиме Веслі де Кремер.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Україна: Різник – Михайличенко, Матвієнко, Забарний, Крупський, Очеретько, Піхальонок, Циганков, Ярмоленко, Яремчук, Сікан
Північна Ірландія: П.Чарльз – Девенні, Браун, Макконвіл, Етчессон, Хьюм, Ш.Чарльз, Гелбрейг, Келлі, Прайс, Донлі.
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ
Команди зустрічалися шість разів, один із яких припав на товариський матч, а ще один – на фінальну частину чемпіонату Європи. Українці здобули три перемоги за однієї поразки.
СИТУАЦІЯ У ГРУПІ
Обидві команди набрали по чотири очки за однакової різниці м'ячів 1-0. Суперники на три очки випереджають Угорщину та Грузію.
Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України втратила зіркового легіонера на матчі з Північною Ірландією та Угорщиною в Лізі націй.
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