Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з баскетболу у вівторок, 17 листопада, проведе третій матч вирішального раунду відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2027 року. "Синьо-жовті" під керівництвом тренерки Інни Кочубей у номінально домашній грі зустрінуться з фаворитом групи Францією, яка на минулій першості посіла четверте місце.
Поєдинок приймає Зал для командних видів спорту у столиці Латвії. Дивіться на OBOZ.UA онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Франція. Час початку – 15:00 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ
Побачити протистояння можна буде завдяки трансляції на платформі "Київстар ТВ". Також прямий ефір із Люксембургу покаже офіційний канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на відеохостингу YouTube.
ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ
Очевидними фаворитками матчу вважаються гості. Ставки на перемогу "Ле бльо" приймаються з коефіцієнтом 1,02. А коефіцієнт на успіх українок сягає 11,60.
СКЛАДИ НА УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ
Україна: Серафима Тиха, Анжеліка Ляшко, Вікторія Балабан, Юлія Гутевич, Каріна Панчук, Дар’я Кононученко, Віра Грималюк, Аліна Ягупова, Олена Бойко, Катерина Діке, Христина Кулеша, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус, Анастасія Ковтун.
Франція: Нелл Англома, Ваеріані Айяї, Марієм Бадіан, Ноемі Брошан, Сара Сіссе, Стелла Колас, Марі-Поль Даллі, Маева Джальді-Табді, Каміль Догю, Марін Фоту, Колін Франслен, Аміната Геє, Інес Пітарш-Гранель, Мінья Туре.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Інна Кочубей, тренерка збірної України:
– Франція – суперниця найвищого міжнародного рівня. Навіть якщо не приїдуть основні гравчині, у них достатньо людей у ротації. Ми всі розуміємо, що матч буде складним. Але я вважаю, що особливо для молодих дівчат це дуже велика мотивація. Класна суперниця, і треба грати, показувати, що ти можеш, переходити на наступний рівень саме в матчах із такими командами
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ
Українки після перемоги над Люксембургом і драматичної поразки від британок посідають третє місце. Франція впевнено лідирує в групі.
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ
Євробаскет-2015. Груповий турнір
Україна – Франція – 55:79 (21:20, 12:15, 12:24, 10:20)
Євробаскет-2023. Відбірковий турнір
Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)
Франція – Україна – 109:88 (32:20, 22:30, 32:26, 23:12)