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Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read2 хв
213
Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027
Українки грають із француженками в Ризі

Жіноча збірна України з баскетболу у вівторок, 17 листопада, проведе третій матч вирішального раунду відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2027 року. "Синьо-жовті" під керівництвом тренерки Інни Кочубей у номінально домашній грі зустрінуться з фаворитом групи Францією, яка на минулій першості посіла четверте місце.

Поєдинок приймає Зал для командних видів спорту у столиці Латвії. Дивіться на OBOZ.UA онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Франція. Час початку – 15:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

Побачити протистояння можна буде завдяки трансляції на платформі "Київстар ТВ". Також прямий ефір із Люксембургу покаже офіційний канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на відеохостингу YouTube.

Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Лідерка збірної України Аліна Ягупова. Джерело: ФІБА

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ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

Очевидними фаворитками матчу вважаються гості. Ставки на перемогу "Ле бльо" приймаються з коефіцієнтом 1,02. А коефіцієнт на успіх українок сягає 11,60.

СКЛАДИ НА УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

Україна: Серафима Тиха, Анжеліка Ляшко, Вікторія Балабан, Юлія Гутевич, Каріна Панчук, Дар’я Кононученко, Віра Грималюк, Аліна Ягупова, Олена Бойко, Катерина Діке, Христина Кулеша, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус, Анастасія Ковтун.

Франція: Нелл Англома, Ваеріані Айяї, Марієм Бадіан, Ноемі Брошан, Сара Сіссе, Стелла Колас, Марі-Поль Даллі, Маева Джальді-Табді, Каміль Догю, Марін Фоту, Колін Франслен, Аміната Геє, Інес Пітарш-Гранель, Мінья Туре.

Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Баскетболістки збірної Франції. Джерело: ФІБА

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Інна Кочубей, тренерка збірної України:

– Франція – суперниця найвищого міжнародного рівня. Навіть якщо не приїдуть основні гравчині, у них достатньо людей у ротації. Ми всі розуміємо, що матч буде складним. Але я вважаю, що особливо для молодих дівчат це дуже велика мотивація. Класна суперниця, і треба грати, показувати, що ти можеш, переходити на наступний рівень саме в матчах із такими командами

Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Інна Кочубей. Джерело: ФІБА

Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Турнірна таблиця групи М. Джерело: ФІБА

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українки після перемоги над Люксембургом і драматичної поразки від британок посідають третє місце. Франція впевнено лідирує в групі.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Євробаскет-2015. Груповий турнір

Україна – Франція – 55:79 (21:20, 12:15, 12:24, 10:20)

Євробаскет-2023. Відбірковий турнір

Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Франція – Україна – 109:88 (32:20, 22:30, 32:26, 23:12)

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