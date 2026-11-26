Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський 26 листопада опублікував фотографію з пленарного засідання Київської міської ради. Депутат міськради повідомив, що столична влада ухвалила важливі рішення, які стосуються забезпечення життєдіяльності міста та його стійкості перед зимою.

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"Ухвалили важливі рішення для життєдіяльності та стійкості столиці", – написав Шовковський у сторіс, доповнивши публікацію знімком із зали засідань Київради.

Засідання відбулося 26 листопада. Серед питань порядку денного були зміни до бюджету Києва на 2026 рік і коригування Програми соціально-економічного розвитку столиці. Зокрема, депутати розглядали перерозподіл коштів на теплопостачання, підвищення енергостійкості міста та підтримку Сил оборони.

Також до порядку денного включили оновлення міської програми цивільного захисту на 2026–2028 роки. Вона передбачає, зокрема, виділення коштів районним державним адміністраціям на встановлення мобільних укриттів.

Крім того, депутати розглядали присвоєння семи кандидатам звання "Почесний громадянин міста Києва", двом із них посмертно. Ще п’ять військовослужбовців мають отримати нову міську нагороду "Почесний захисник міста Києва", зокрема двоє посмертно.

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Окремий блок порядку денного становили земельні питання, щодо яких було підготовлено понад 300 проєктів рішень.

Шовковський є депутатом Київської міської ради IX скликання з 2020 року. З 2023-го по 2025 рік він працював головним тренером "Динамо" і привів київський клуб до чемпіонства України в сезоні 2024/25.

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