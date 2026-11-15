Ухвалено офіційне рішення щодо Росії на чемпіонаті світу з хокею U20
Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно підтвердила, що збірна Росії не виступить на молодіжному чемпіонаті світу 2027 року. Турнір відбудеться в Канаді у раніше заплановані терміни, попри вимоги російської сторони перенести змагання до іншої країни.
У заяві IIHF йдеться, що російська команда U20 не зможе взяти участь у першості через позицію канадського уряду та запроваджені ним обмеження. Федерація повідомила, що отримала відповідне офіційне повідомлення від влади Канади.
Рада IIHF розглянула можливість проведення змагань в іншій країні, однак після оцінки альтернативних варіантів вирішила залишити Канаду організатором. Матчі молодіжного чемпіонату світу відбудуться з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го в Едмонтоні та Ред-Дірі.
Таким чином, збірна Росії пропустить турнір, попри рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, який задовольнив апеляцію російської сторони і зажадав повернути національні команди РФ до міжнародних змагань.
Ситуація загострилася на початку листопада, коли прем’єр-міністр Канади Марк Карні публічно заявив про недопуск російських хокеїстів.
11 листопада канадський уряд офіційно повідомив IIHF про обмеження на в’їзд російських гравців. Заборона поширюється, зокрема, на власників чинних віз, а отримання нейтрального статусу не дає змоги обійти встановлені вимоги.
Після цього Федерація хокею Росії вимагала перенести молодіжний чемпіонат світу до іншої країни. Однак IIHF відхилила такий варіант і підтвердила проведення змагань у Канаді.
У міжнародній федерації також повідомили, що всі національні асоціації, які беруть участь у турнірі, вже отримали інформацію про ухвалене рішення. Оновлений розклад матчів молодіжного чемпіонату світу та першості світу U20 у дивізіоні 1A буде опубліковано додатково.