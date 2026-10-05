Угорщина помстилася Україні за домашню поразку у Лізі націй: команда Мальдери ледь не врятувалась на останніх хвилинах, створивши багато моментів

Заключний матч жовтневого циклу Ліги націй збірна України проводила на номінального домашньому полі у Словацькій Трнаві проти Угорщини, яку 10 днями раніше переграла з рахунком 1:0. За грою "синьо-жовті" мали перемагати і вдруге, але гості, яких не було помітно у першому таймі, двічі результативно пробили у другому і перемогли 2:1.

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Головний тренер Угорщини Марко Россі після третього поєдинку поспіль заявив, що його гравці втомлені і потребують відновлення. Звісно, така інтенсивність поєдинків, зокрема через два дні на третій, грає свою величезну роль, але чи не було у словах італійського спеціаліста трохи хитрощів, щоб увести в оману суперника? І на це питання мав дати відповідь матч у Трнаві.

Після настільки гарячої кінцівки у першому протистоянні і розбірок зі штовханиною між Віктором Циганковим, Домініком Собослаї, Миколою Матвієнком і Мілошем Керкезом про якусь додаткову мотивацію мова навіть не йшла. До того ж українці і угорці після трьох турів у групі 2 дивізіону В мали однакову кількість очок – 4, випереждаючи грузинів, але поступаючись Північній Ірландії. Щоправдва, наші сусіди поступались команді Андреа Мальдери за рахунок поразки в очній дуелі. Тому кожен знав, за що він бореться і мав, зчепивши зуби, досягати результату.

На жаль, провал у матчі з ірландцями (0:3) відгукнувся ще й трьома дуже відсутніми втратами – через перебір жовтих карток другий поєдинку у Трнаві пропускав наш капітан, захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко, а також автор єдиного забитого м'яча у трьох матчах, форвард "Андерлехта" Данило Сікан.

Серйозною виявилась травма диригента наших атак Георгія Судакова, який не дограв попередню зустріч, а потім за день до гри залишив розташування збірної і приєднався до донецького "Шахтаря". Також до заявки "синьо-жовтих" не потрапили захисник Богдан Михайліченко та півзахисники Микола Шапаренко і Олександр Зубков.

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Стартовий склад України після всіх цих втрат виглядав максимально експериментальним. Одразу шість футболістів мали менше 10 матчів за збірну. Для представників "Полісся" Владислава Велетня та Ігоря Краснопіра, а також харків'янина Іллі Крупського – лише другий поєдинок, для динамівця Тараса Михавка – третій, для житомирця Едуарда Сарапія та киянина Матвія Пономаренка – шостий.

Віктор Циганков вперше в офіційному матчі вивів збірну на поле як капітан. У ворота повернувся Анатолій Трубін, на вістрі атаки з перших хвилин вийшов Пономаренко, який у другому таймі загострив й протистояння з ірландцями.

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А от Угорщина не дорахувалась свого задиристого захисника Керкеза, батько якого полюбляє російські пісні. Оборонець відбуває дискваліфікацію за перебір "гірчичників" і вирішив повернувся до розташування "Ліверпулю".

Україна, безумовно, намагалась реабілітуватися після ляпаса від ірландців і з перших секунд контролювала події на полі. На сьомій хвилині перспективну атаку розвивав Краснопір, але й сам не наважився пробивати з гострого кута, й не віддав своєчасну передачу, тому все закінчилося офсайдом.

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На 11-й хвилині всі затамували подих після пострілу Очеретько з-за меж штрафної, адже м'яч влучив у поперечину і вилетів у поле. Циганков намагався його добити, але воротар встиг забрати снаряд. А тут вже на 12-й хвилині після порушення Сарапія ледь не розгорівся перший конфлікт, адже Тот відреагував на цей фол дуже емоційно.

На 16-й хвилині у гру змушений був увійти Трубін, але він спокійно забрав снаряд і взагалі майже не мав роботи у першій половині зустрічі – на відміну від свого угорського колеги. НА 18-й Крупський зробив розкішку розрізну передачу на Циганкова, але ніхто не відгукнувся на його простріл. А уже в наступному моменті Назарина вигриз м'яч у Собослаї і розпочав атаку, яка тільки дивом не закінчилась голом. Але Пономаренко не зміг як слід пробити і влучити у ворота після пожежі у чужому штрафному.

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Першу жовту вже на 20-й хвилині отримав Назарина, який як міг зупинив Собослаї. Але потім ще один гірчиник полетів і асистенту Мальдери, а в минулому капітану збірної Тарасу Степаненко, коли арбітр пробачив угорця за небезпечну гру високо піднятою ногою проти Михавка. Був ще епізод, коли Собослаї штовхав Очеретько в спину, а його партнер зустрічав Олега коліном. І теж без жовтого попередження.

На лівому фланзі намагався розгарняти атаку Велетень. Угорці ходили вперед дуже мало і без звичного напору, переважно кидаючись під удари українців у захисті. Але "синьо-жовтим" дуже часто не вистачало прицільного останнього пасу. А згодом і удару. На 28-й хвилині Пономаренко увірвався до чужої штрафної, одного суперника переграв і майже вийшов на рандеву із воротарем, але другий захисник встиг його накрити.

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Протягом перших 35 хвилин, можливо, трохи більше, українці буквального кружляли навколо голу, але ніяк не могло зробити останній крок – у кожному моменті зовсім трохи, але не вистачало. Знову проявилася проблема реалізації, яка переслідує команду Мальдери. Адже один гол у чотирьох матчах – це зовсім не той показник, на який ми розраховували. Тим паче, що граємо не у найсильнішому європейському дивізіоні.

Були певні питання й до рефері, який тривалий час прощав жорсткі, а часом і жорстокі порушення угорців, розпалюючи і без того заведених господарів. Дуже дивно повівся арбітр в епізоді з порушенням Шефера на Циганкові, адже суперник влучив ліктем у сонячне сплетіння. Однак півзахисник не побачив перед собою попередження.

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Загалом перший тайм, безумовно, залишився за українцями, які дуже надійно діяли в захисті, страхуючи один одного, вигравали більшість єдиноборств і тероризували суперника в атаці. Але дуже не вистачало гола...

І цей гол першими забили угорці. Нелогічний, не по грі, але забили, прорвавши оборону України на 52-й хвилині. "Синьо-жовті" загубили у своєму штрафному Мілана Тота, який без проблем отримав м'яч від Віталіса і без роздумів пробив з актично з лінії воротарської поміж ніг Трубіну.

За дві хвилини міг зрівняти рахунок Пономаренко, але затягнув з ударом у чужому штрафному, а коли вже наважився – його заблокували. Після цього "синьо-жовтим" знадобився певний час, щоб перебудуватися під нові реалії, а угорці тим часом підбадьорилися і пішли вперед, створюючи все більше проблем і для нашого захисту на чолі з Забарним, і Трубіну.

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А от десь з 70-ї хвилина Україна пішла на повноцінний штурм воріт Балаша Тота. Від кого тільки з нашої команди не йша небезпека – Циганков, Піхальонок, Ванат, Назаріна... Угорці вже відверто відбивалися всією командою. І от нарешті на 84-й хвилині Яремчук головою замкнув навіс Піхальонка зі штрафного. Пробилося якесь світло у кінці цього тоннелю.

Але вже у наступній атаці угорці якимось чином знову провалися крізь нашу оборону і вийшли вперед – Чінгер в дотик з лінії воротарської замкнув навіс з правого флангу, і Трубін виявився безсилий. Українці знову пішли вперед великими силами, багато били, але суперник кидався під ці удари.