Американець Бернард Гарднер ефектно нокаутував Ітана Траута в першому раунді професійного поєдинку в Нью-Джерсі. Суперник після точного влучання кілька секунд залишався на ногах, перш ніж упав на ринг.

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Поєдинок відбувся 28 листопада 2026 року в Ньюарку в межах вечора боксу We Fight for Peace, організованого промоутерською компанією RDR Promotions. Боксери зустрілися в середній ваговій категорії, а їхнє протистояння було розраховане на чотири раунди.

Гарднер, який представляв Джерсі-Сіті, вийшов на ринг із рекордом 3-1-1, маючи в активі дві перемоги нокаутом. Його суперник Ітан Траут із Фредеріка (штат Меріленд) до цього не здобув жодної перемоги на професійному рівні: на його рахунку були дві поразки та одна нічия.

Розв’язка настала вже в першому раунді. Після короткої серії ударів Гарднер промахнувся лівим боковим, але одразу завдав точного й потужного правого хука в голову суперника.

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Траут майже одразу знепритомнів, однак його тіло ще кілька секунд залишалося у вертикальному положенні в так званому стоячому нокауті. Боксер завмер, злегка зігнувшись, після чого впав на настил рингу.

Гарднер не став завдавати додаткових ударів і відразу відійшов від суперника. Рефері зупинив поєдинок і викликав медичну бригаду. Пізніше Траут отямився і зміг самостійно підвестися на ноги за підтримки своєї команди.

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Спортивне видання MMAmania назвало ефектне завершення поєдинку головним претендентом на звання "Нокаут року". Цей самий титул віддали Гарднеру і в соцмережах