Півзахисник лондонського "Тоттенгема" Михайло Мудрик не зможе повернутися на поле до кінця осені після травми, якої зазнав у середині вересня. Наш співвітчизник відчув дискомфорт на одному з тренувань, через що вирішили виключити його зі складу команди на найближчі матчі.

Відео дня

Про це розповів головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі, повідомляє портал football.london. Італійський фахівець також відреагував на скандальне інтерв’ю Мудрика журналісту Дмитру Гордону, у якому той звинуватив Українську асоціацію футболу (УАФ) у допінговому скандалі.

"Чи повернеться Мудрик на вихідних? Ні, оскільки спочатку планувалося, що він зіграє проти "Іпсвіча" або "Сандерленда". Минулого тижня він уже не відчував болю, але відчував певний дискомфорт. Знадобиться ще два тижні. Рухаємося крок за кроком. Ми навіть не можемо уявити, через що йому довелося пройти – тільки сам Мудрик знає. Він добре знайомий зі стилем гри, який я прищеплюю, і знає, що я повністю довіряю йому на полі. Йому потрібно спрямувати свою увагу в правильне русло. Він наполегливо працює, щоб відновитися і повернутися до гри якомога швидше", – сказав Де Дзербі.

РЕКЛАМА

Стало відомо, що станеться з Мудриком у збірній України після його слів про допінговий скандал. Напередодні глава УАФ Андрій Шевченко публічно відповів на звинувачення футболіста.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Михайло Мудрик агресивно відреагував на критику українців після скандального інтерв’ю Дмитру Гордону.