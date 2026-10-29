У топі – не Європа. Які стадіони світу мають найбільшу відвідуваність і як тут допомагає Україна

Український футбольний фанат у час великої війни сумує не тільки за якісними іграми. Найбільше нам не вистачає переповнених трибун, що, на жаль, неможливо створити навіть в умовно безпечних областях України. Тому ми вирішили поглянути – а яка ситуація у світі? Які стадіони найпопулярніші? І де відвідуваність складає 100%? Розповідає OBOZ.UA.

Відео дня

Найбільша відвідуваність – фанатська відданість

У першій десятці за відвідуваністю назбиралося 9 європейських команд. Але в цьому переліку не всі навіть медалі отримують! Наприклад, у сезоні 26/27 у топ увірвався іспанський "Бетіс". В середньому, на La Cartuja приходить 65 тисяч людей (90% зайнятих місць) – востаннє щось солідне клуб вигравав у 2022, Кубок Іспанії; ну ще можна похвалитися сріблом Ліги конференцій 2 роки тому. Або "Рома", яка на Olimpico має 94% відвідуваності. Римський клуб за останні 26 років виграв лише 6 трофеїв, але спільнота не відвертається від своєї команди.

Традиційно, інші клуби мають велику кількість фанатів через свої переможні серії. Це "Баварія" (99%), "Реал" (89%) та "Атлетіко" (93%). Навіть "Манчестер Юнайтед", попри тривалу кризу без перемог, все ще зберігає фанатську любов і 74 тисячі людей щоматчу, це 99.73% від того, скількох може прийняти Old Trafford. Є ще Giuseppe Meazza (або San Siro, як вам більше подобається), яку ділять між собою "Мілан" та "Інтер". Команди з італійського міста мають багату історію та в останні роки вигравали чимало трофеїв різного рівня, тому середня відвідуваність у 97% цілком закономірна.

РЕКЛАМА

Особливе місце в рейтингу посідає дортмундська "Боруссія". Попри те, що багато спільнот готують перфоманси, це може бути разова акція. Тоді як "Жовта стіна" вважається чи не найкращим фанатським рухом, саме через неї Westfalenstadion став настільки популярним. От чи знали ви, що південна трибуна – найбільша стояча трибуна в європейському футболі? Тому 25 тисяч людей, які там збираються, стають суцільним організмом. Ультрас "Боруссії" регулярно створюють величезні банери та шоу прапорів, а нахил сектора аж у 37 градусів дає неймовірну акустику, яка лякає будь-якого суперника. Цю тенденцію підхоплює весь дортмундський стадіон і німецький стадіон майже найкращий у світі. До лідера повернемося трохи далі.

Головні історії дня

У топ-50 є ще не європейські стадіони

На нашому континенті чимало багатих клубів, які можуть дозволити собі побудувати велику арену й зібрати круту фан-базу. Але і за межами Європи знайдуться лідери фанатської любові. У Бразилії це "Корінтіанс", Neo Química Arena – 49 тисяч місць і 83% відвідуваності, а також "Фламенго", де на Estádio Jornalista Mário Filho в середньому є чверть вільних місць. У топ-50 найбільше арен із Мексики – "Атлас" (56 тисяч – 73%), "Америка" (81 тисяча – 46%) і "Монтеррей" (53 тисячі – 81%).

РЕКЛАМА

Є навіть представники Китаю, клуб "Ченду", хоча це виглядає дивно, адже футбол у Піднебесній не полюбили навіть у 2010-х, коли там були світові зірки. Місцевий Phoenix Hill має 50 тисяч місць, середня місткість менше 81 відсотка. У команди "Йінгбо" справи покраще – на Dalian Suoyuwan, де є 65 тисяч місць, кількість зайнятих складає 92%. Але вершину нашого списку забирає команда, про яку у нас знають не так багато.

Абсолютний лідер – за межами Європи

Mâs Monumental і місцева команда "Рівер Плейт" в аргентинському Буенос-Айресі забирають топ рейтингу. За даними Тransfermarkt, середня відвідуваність складає 85 тисяч і 18 людей – це максимум. Рекорди почалися після 2024 року, коли арена стала схожою на сучасний мультифункціональний комплекс. Там прибрали бігові доріжки й добудували нижні яруси трибун, які підходять впритул до поля. Тепер це не тільки найбільший стадіон Південної Америки, а й місце для безперервних аншлагів. "Рівер Плейт" досяг унікальної серії з понад сотні аншлагів поспіль, а кожен домашній матч стає магнітом для величезної бази фанатів.

РЕКЛАМА

На сьогодні це понад 350 тисяч учасників, які мають постійні абонементи чи намагаються вихопити рідкісні вільні квитки. Однак через клубну систему пріоритетного бронювання майже всі квитки розкуповуються за лічені години, ще до відкриття загального продажу. Буенос-Айрес відомий фантастичною культурою, де футбол не просто розвага, а спосіб життя, тому Mâs Monumental заслужено посідає перше місце у світовому рейтингу найвідвідуваніших стадіонів планети.

РЕКЛАМА

"Шахтар" допомагає тримати англійську планку

Долучився до цієї традиції і донецький "Шахтар". Місцевий "Челсі" на Stamford Bridge може прийняти 40 тисяч людей, а середня відвідуваність складає 93%. Поки аристократи все ще намагаються зачепитися за зону єврокубків, у їх уболівальників є можливість подивитися якісний футбол і почути гімн Ліги чемпіонів, бо міжнародних змагань на цю арену у 2026 році не привезли. Наприклад, на гру гірників з АЕКом прийшли 21 тисяча глядачів. Матчі ЛЧ залучають багато фанатів – і це не тільки українська діаспора, а й місцеві нейтральні фанати, які точно заповнять трибуни, коли приїде "Реал". Лондонський стадіон збираються розбудовувати, тому найближчими роками вони можуть увірватися в топові рейтинги європейських арен.