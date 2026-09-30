Спортивний арбітражний суд (CAS) досі не отримав апеляцію від Каміли Валієвої щодо рішення про недопуск до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Ця ситуація викликала подив у російських уболівальників, оскільки раніше фігуристка заявляла про намір домогтися перегляду рішення та продовжити боротьбу за можливість виступати на великих турнірах.

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Як повідомили в пресслужбі CAS, на даний момент до суду не надходила скарга від Валієвої у справі про відмову в нейтральному статусі. Водночас звернення від інших російських фігуристів, які опинилися в аналогічній ситуації, вже зареєстровані.

Раніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відмовив у наданні нейтрального статусу Камілі Валієвій, Марку Кондратюку, а також танцювальному дуету Олександра Степанова / Івана Букіна. Згодом Кондратюк, Степанова та Букін подали апеляції до CAS, тоді як документів від Валієвої суд поки що не отримав.

"На сьогодні CAS не отримував жодної апеляції від Каміли Валієвої щодо цієї справи", – заявили ТАСС у пресслужбі суду.

При цьому раніше сама Валієва не раз заявляла, що має намір захищати свої права. Однак на момент публікації цієї новини у CAS відповідна скарга так і не була зареєстрована.

На цьому тлі серед російських уболівальників розгорілися активні дискусії щодо причин затримки. Багато користувачів зізналися, що були впевнені в тому, що документи вже давно направлені до суду.

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"Я теж не розумію. Я думала, що сторона Каміли вже давно подала апеляцію, про це були новини", – написала одна з уболівальниць.

Інші задавалися питанням, чи не було прийнято рішення взагалі відмовитися від оскарження.

"А чи був той хлопчик? Тобто, чи апеляцію точно подавали, чи вирішили, що перспектив немає", – йдеться в одному з коментарів.

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Окрема частина обговорення була присвячена термінам подання документів. Користувачі зазначали, що представники спортсменки традиційно затягують процес до останніх днів.

"Затягнули до останнього дня... це недобре", – написав один із уболівальників.

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Інший нагадав, що подібна ситуація вже траплялася раніше.

"Першу апеляцію до Швейцарського федерального суду щодо рішення КАС теж подали в останній день терміну. Це вже традиція", – зазначив користувач.

Деякі коментатори взагалі з іронією поставилися до того, що відбувається, побачивши в цій ситуації характерну для російського спорту звичку вирішувати важливі питання в останній момент.

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"Надсилати в останній момент – це звичайна практика, тим більше що все це робиться через електронну пошту", – написав один із учасників обговорення.

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивний результат допінг-проби, взятої напередодні Олімпіади-2022.

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Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань.

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

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