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У справі про відсторонення "нової коханки Путіна" від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 1,6 т.
У справі про відсторонення "нової коханки Путіна" від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот
Суд поки що не отримав жодних документів від Валієвої

Спортивний арбітражний суд (CAS) досі не отримав апеляцію від Каміли Валієвої щодо рішення про недопуск до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Ця ситуація викликала подив у російських уболівальників, оскільки раніше фігуристка заявляла про намір домогтися перегляду рішення та продовжити боротьбу за можливість виступати на великих турнірах.

Як повідомили в пресслужбі CAS, на даний момент до суду не надходила скарга від Валієвої у справі про відмову в нейтральному статусі. Водночас звернення від інших російських фігуристів, які опинилися в аналогічній ситуації, вже зареєстровані.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Каміла Валієва

Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

Раніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відмовив у наданні нейтрального статусу Камілі Валієвій, Марку Кондратюку, а також танцювальному дуету Олександра Степанова / Івана Букіна. Згодом Кондратюк, Степанова та Букін подали апеляції до CAS, тоді як документів від Валієвої суд поки що не отримав.

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"На сьогодні CAS не отримував жодної апеляції від Каміли Валієвої щодо цієї справи", – заявили ТАСС у пресслужбі суду.

При цьому раніше сама Валієва не раз заявляла, що має намір захищати свої права. Однак на момент публікації цієї новини у CAS відповідна скарга так і не була зареєстрована.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

CAS

Джерело: РБК

На цьому тлі серед російських уболівальників розгорілися активні дискусії щодо причин затримки. Багато користувачів зізналися, що були впевнені в тому, що документи вже давно направлені до суду.

"Я теж не розумію. Я думала, що сторона Каміли вже давно подала апеляцію, про це були новини", – написала одна з уболівальниць.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Коментарі вболівальників

Джерело: sports.ru

Інші задавалися питанням, чи не було прийнято рішення взагалі відмовитися від оскарження.

"А чи був той хлопчик? Тобто, чи апеляцію точно подавали, чи вирішили, що перспектив немає", – йдеться в одному з коментарів.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Коментарі вболівальників

Джерело: sports.ru

Окрема частина обговорення була присвячена термінам подання документів. Користувачі зазначали, що представники спортсменки традиційно затягують процес до останніх днів.

"Затягнули до останнього дня... це недобре", – написав один із уболівальників.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Коментарі вболівальників

Джерело: sports.ru

Інший нагадав, що подібна ситуація вже траплялася раніше.

"Першу апеляцію до Швейцарського федерального суду щодо рішення КАС теж подали в останній день терміну. Це вже традиція", – зазначив користувач.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Коментарі вболівальників

Джерело: sports.ru

Деякі коментатори взагалі з іронією поставилися до того, що відбувається, побачивши в цій ситуації характерну для російського спорту звичку вирішувати важливі питання в останній момент.

"Надсилати в останній момент – це звичайна практика, тим більше що все це робиться через електронну пошту", – написав один із учасників обговорення.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Коментарі вболівальників

Джерело: sports.ru

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивний результат допінг-проби, взятої напередодні Олімпіади-2022.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань.

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Каміла Валієва

Джерело: Кадр із відео

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

У справі про відсторонення ''нової коханки Путіна'' від усіх турнірів з фігурного катання стався несподіваний поворот

Володимир Путін і Каміла Валієва.

Джерело: РІА «Новини»

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