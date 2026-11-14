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У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
2,5 т.
У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот
Чемпіонат світу з хокею 2027 року заплановано на період із 14 до 30 травня

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оскаржила у Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення, яке зобов’язує допустити російські збірні до міжнародних змагань. Федерація вважає, що двоє з трьох арбітрів, які розглядали позов Росії, не повідомили про свої професійні зв’язки з російською стороною.

Інформацію підтвердило джерело всередині міжнародної федерації в коментарі виданню The Athletic. Раніше про це повідомив канадський телеканал TSN.

Підставою для скарги стали обставини, пов’язані з участю в судовій колегії італійця Джуліо Палермо та єгиптянина Ісмаїла Селіма.

У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

CAS

За даними швейцарського видання Inside Paradeplatz, обидва арбітри відвідували заходи в Москві, пов’язані з міжнародним комерційним арбітражем і російськими юридичними структурами.

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Палермо, який очолював колегію CAS, приїжджав до російської столиці у вересні 2026 року. Він брав участь у Російському міжнародному арбітражному конгресі за кілька тижнів до призначення на справу про допуск російських хокейних збірних.

У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

Джуліо Палермо. Джерело: CAS

Селім відвідував аналогічну конференцію в Москві у травні 2025 року. За твердженням IIHF, обидва арбітри мали розкрити цю інформацію перед розглядом спору, однак не зробили цього.

У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

Ісмаїл Селім. Джерело: CAS

30 жовтня колегія CAS у складі Палермо, Селіма та британця Марка Говелла одностайно задовольнила позов Федерації хокею Росії. Суд зобов’язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань сезону 2026/27.

У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

Марк Говелл (Британія). Джерело: mills-reeve.com

У CAS раніше заявляли, що не мали інформації про московську поїздку Палермо, однак не вважають цей факт достатньою підставою для сумнівів у його неупередженості. Сам арбітр стверджував, що не отримував винагороди за участь у заході й самостійно оплатив переліт і проживання.

У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

збірна Росії з хокею. Джерело: Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP Photo/picture alliance

Тепер IIHF має намір оскаржити рішення з огляду на обставини, які, на думку федерації, могли вплинути на незалежність судового розгляду.

Повернення Росії вже викликало протести

Рішення CAS зустріло опір ще до подання апеляції. Шість європейських хокейних федерацій – Данії, Латвії, Норвегії, Фінляндії, Чехії та Швеції – заявили, що відмовляться грати проти збірної Росії на дорослому чемпіонаті світу 2027 року в Німеччині, якщо її допустять до турніру.

У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

Представників із РФ ніхто не хоче бачити на міжнародних майданчиках. Джерело: Ілюстрацію створено за допомогою ШІ

Окрема проблема виникла з молодіжним чемпіонатом світу, який стартує 26 грудня 2026 року в канадській провінції Альберта.

Влада Канади вже заявили, що російські хокеїсти, тренери та офіційні представники не зможуть узяти участь у змаганнях. Відповідне рішення стосується і тих, хто вже має чинні візи.

Крім того, 13 листопада стало відомо ще про один розгляд справи навколо російського хокею. IIHF розпочала власну перевірку Федерації хокею Росії після звернення Федерації хокею України.

У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

Росію не хочуть бачити у світовому хокеї

Чемпіонат світу з хокею 2027 року заплановано на період із 14 до 30 травня. Матчі мають відбутися у трьох німецьких містах: Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Мангаймі. Склади двох груп по вісім збірних визначили ще навесні 2026 року, не включивши до них Росію та Білорусь. Тоді ж затвердили календар турніру, а в жовтні відкрили продаж квитків.

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