У скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оскаржила у Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення, яке зобов’язує допустити російські збірні до міжнародних змагань. Федерація вважає, що двоє з трьох арбітрів, які розглядали позов Росії, не повідомили про свої професійні зв’язки з російською стороною.

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Інформацію підтвердило джерело всередині міжнародної федерації в коментарі виданню The Athletic. Раніше про це повідомив канадський телеканал TSN.

Підставою для скарги стали обставини, пов’язані з участю в судовій колегії італійця Джуліо Палермо та єгиптянина Ісмаїла Селіма.

За даними швейцарського видання Inside Paradeplatz, обидва арбітри відвідували заходи в Москві, пов’язані з міжнародним комерційним арбітражем і російськими юридичними структурами.

Палермо, який очолював колегію CAS, приїжджав до російської столиці у вересні 2026 року. Він брав участь у Російському міжнародному арбітражному конгресі за кілька тижнів до призначення на справу про допуск російських хокейних збірних.

Селім відвідував аналогічну конференцію в Москві у травні 2025 року. За твердженням IIHF, обидва арбітри мали розкрити цю інформацію перед розглядом спору, однак не зробили цього.

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30 жовтня колегія CAS у складі Палермо, Селіма та британця Марка Говелла одностайно задовольнила позов Федерації хокею Росії. Суд зобов’язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань сезону 2026/27.

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У CAS раніше заявляли, що не мали інформації про московську поїздку Палермо, однак не вважають цей факт достатньою підставою для сумнівів у його неупередженості. Сам арбітр стверджував, що не отримував винагороди за участь у заході й самостійно оплатив переліт і проживання.

Тепер IIHF має намір оскаржити рішення з огляду на обставини, які, на думку федерації, могли вплинути на незалежність судового розгляду.

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Повернення Росії вже викликало протести

Рішення CAS зустріло опір ще до подання апеляції. Шість європейських хокейних федерацій – Данії, Латвії, Норвегії, Фінляндії, Чехії та Швеції – заявили, що відмовляться грати проти збірної Росії на дорослому чемпіонаті світу 2027 року в Німеччині, якщо її допустять до турніру.

Окрема проблема виникла з молодіжним чемпіонатом світу, який стартує 26 грудня 2026 року в канадській провінції Альберта.

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Влада Канади вже заявили, що російські хокеїсти, тренери та офіційні представники не зможуть узяти участь у змаганнях. Відповідне рішення стосується і тих, хто вже має чинні візи.

Крім того, 13 листопада стало відомо ще про один розгляд справи навколо російського хокею. IIHF розпочала власну перевірку Федерації хокею Росії після звернення Федерації хокею України.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року заплановано на період із 14 до 30 травня. Матчі мають відбутися у трьох німецьких містах: Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Мангаймі. Склади двох груп по вісім збірних визначили ще навесні 2026 року, не включивши до них Росію та Білорусь. Тоді ж затвердили календар турніру, а в жовтні відкрили продаж квитків.