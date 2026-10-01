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У Румунії провели "найнезвичайніший бій в історії" змішаних єдиноборств. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
icon 238
У Румунії провели "найнезвичайніший бій в історії" змішаних єдиноборств. Відео
Турнір відбувся 30 вересня в Брашові

У Румунії на турнірі RXF 53 VIP Edition відбувся незвичайний за форматом поєдинок між Alex Fast і Mexicanu. Після публікації відео вболівальники у коментарях назвали цей бій найнезвичайнішим в історії ММА.

Поєдинок проводився за спеціальними правилами "матчу кур'єрів": перемогти можна було нокаутом або забравши рюкзак суперника.

У Румунії провели ''найнезвичайніший бій в історії'' змішаних єдиноборств. Відео

Бій кур'єрів

Джерело: instagram.com/rxfmma/

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У Румунії провели ''найнезвичайніший бій в історії'' змішаних єдиноборств. Відео

Бій кур'єрів

Джерело: instagram.com/rxfmma/

У Румунії провели ''найнезвичайніший бій в історії'' змішаних єдиноборств. Відео

Бій кур'єрів

Джерело: instagram.com/rxfmma/

При цьому жоден з учасників не намагався заволодіти сумкою. Alex Fast відмовився продовжувати після другого раунду, тому перемога дісталася Mexicanu.

У Румунії провели ''найнезвичайніший бій в історії'' змішаних єдиноборств. Відео

Бій кур'єрів

Джерело: instagram.com/rxfmma/

Організатори також підготували кілька нестандартних форматів. У "Mystery Fight" п’ять бійців не знали заздалегідь своїх суперників, Costica вийшов на бій у труні під музику The Undertaker, а поєдинок Bacaoanu з Dan Blondu завершився нокаутом через 20 секунд. У головному поєдинку вечора Ovidiu Neveu відправив Razvan Kovacs у нокаут всього за п’ять секунд.

Турнір відбувся 30 вересня в Брашові. Після іншого поєдинку між Costin Scutaru та Doru Moldoveanu між групами вболівальників ледь не спалахнула бійка, після чого охорона застосувала сльозогінний газ, а глядачі покинули зал.

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