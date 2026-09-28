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У Росії заявили про "колосальну психологічну травму" у "нової коханки Путіна"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
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icon 790
У Росії заявили про "колосальну психологічну травму" у "нової коханки Путіна"
Родніна висловилася щодо Валієвої

Російська фігуристка Каміла Валієва зазнала психологічної травми через нібито несправедливу дискваліфікацію за вживання допінгу. Спортсменку відсторонили на чотири роки, а після завершення терміну покарання у неї відібрали так званий нейтральний статус, що є знущанням.

Таку лицемірну думку в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости" висловила олімпійська чемпіонка й депутатка Держдуми Ірина Родніна. Прихильниця диктаторського режиму Володимира Путіна закликала не критикувати Валієву після її провального виступу на контрольних прокатах збірної Росії.

"Питання не в санкціях, а в тому, що вона тривалий час була відсутня й не тренувалася, на відміну від інших. Психологічна травма колосальна. Вона помітно виросла", – сказала Родніна.

У Росії заявили про ''колосальну психологічну травму'' у ''нової коханки Путіна''

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

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У Росії заявили про ''колосальну психологічну травму'' у ''нової коханки Путіна''

Ірина Родніна

Джерело: t.me/s/rodninaofficial

До цього сама Валієва вперше прокоментувала своє відсторонення від міжнародних турнірів. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак уже 5 вересня ISU відкликала відповідний допуск спортсменки до змагань.

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше спричинило резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

У Росії заявили про ''колосальну психологічну травму'' у ''нової коханки Путіна''

Володимир Путін і Каміла Валієва.

Джерело: РІА «Новини»

У Росії заявили про ''колосальну психологічну травму'' у ''нової коханки Путіна''

Каміла Валієва.

Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо, що Валієва поки що не оскаржувала позбавлення "нейтрального статусу".

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