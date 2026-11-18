Заслужений тренер Росії з фігурного катання Олександр Жулін звинуватив Фінляндію в русофобії після того, як російські спортсмени не змогли потрапити на етап Гран-прі в Гельсінкі. Його заява про те, що рівень ненависті до росіян залежить від розміру країни, викликала насмішки серед читачів, які висміяли логіку фахівця.

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Найближчими вихідними в Гельсінкі відбудеться етап Гран-прі з фігурного катання. Серед заявлених учасників спочатку були російські спортсмени: Євген Семененко в одиночному катанні, а також чотири пари: Анастасія Мішина й Олександр Галлямов, Олександра Бойкова й Дмитро Козловський, Катерина Чикмарьова й Матвій Янченков.

Однак із 16 листопада Фінляндія запровадила обмеження на в’їзд російських спортсменів. У результаті представники Росії не зможуть узяти участь у змаганнях, а Міжнародний союз ковзанярів (ISU) уже провів заміну учасників.

Жулін різко відреагував на те, що сталося, пов’язавши рішення фінської влади зі ставленням до Росії.

"Що менша країна, то більше ненависті до нас. Думаю, якби етапи Гран-прі проходили ще й у Литві та Естонії, нас туди, звісно, теж не пустили б. Це русофобія найвищого пілотажу", – заявив тренер в інтерв’ю "РИА Новости".

Однак читачі не оцінили міркувань Жуліна. У коментарях йому нагадали про Сан-Марино та Андорру, пожартувавши, що в цих невеликих державах на російських фігуристів, імовірно, теж не чекають".

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"Якщо судити з думки Жуліна, то боюся уявити, яке ставлення до російських фігуристів у Сан-Марино", – написали в інтернеті. Інший коментатор додав: "Боюся уявити, що коїться в Андоррі".

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Інші читачі звернули увагу на те, що тренер не згадав рівень життя населення як важливіший показник, ніж розмір держави. "Здавалося б, рівень життя населення країни є важливішою характеристикою, ніж розмір країни", – написав Костя Паркер.

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Дісталося Жуліну й за постійне вживання слова "русофобія". "Усі збожеволіли на цій "русофобії". Усі проблеми у світі нібито виключно через неї. Улюблене слово в словнику псевдопатріотів", – прокоментували в мережі.

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