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У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"
Фетісов висловився щодо Валієвої

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В'ячеслав Фетісов безглуздо звинуватив Міжнародний союз ковзанярів (ISU) у знущанні над фігуристкою Камілою Валієвою. Депутат Державної думи обурився позбавленням росіянки так званого нейтрального статусу, забувши згадати допінговий скандал за її участю.

Про це Фетісов заявив у коментарі порталу Sport24. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна та співучасник злочинів Росії проти України також поскаржився, що країна-агресор не змогла "відмазати" Валієву від покарань та введених санкцій.

У Росії розповіли, хто і як знущається над ''новою коханкою Путіна''

Каміла Валієва.

Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Над дівчинкою в ISU просто знущаються. Ми всі разом не змогли її захистити. Думаю, що у неї зараз жахливий настрій", – сказав Фетісов.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань.

У Росії розповіли, хто і як знущається над ''новою коханкою Путіна''

В'ячеслав Фетісов.

Джерело: РІА «Новини»

Сама Валієва вперше прокоментувала своє відсторонення від міжнародних турнірів. Після виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

У Росії розповіли, хто і як знущається над ''новою коханкою Путіна''

Володимир Путін і Каміла Валієва.

Джерело: РІА «Новини»

У Росії розповіли, хто і як знущається над ''новою коханкою Путіна''

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо, що Валієва поки що не оскаржувала позбавлення "нейтрального статусу".

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