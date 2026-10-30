У Росії розмріялися, що викинуть Україну з ЧС з хокею та займуть її місце

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити збірні Росії до своїх турнірів. Це рішення викликало справжній напад ейфорії в країні-агресорці, а кремлівські пропагандисти вже вимагають виключити українську команду з числа учасників ЧС-2027.

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Підконтрольне адміністрації диктатора Володимира Путіна видання "Советский спорт" видало гучний заголовок "Україну можуть виключити з ЧС-2027 з хокею заради повернення Росії!". Газета посилається на регламент IIHF – згідно з документом, представників РФ після зняття санкцій мають повернути до елітного дивізіону замість команди, яка вийшла з другого місця дивізіону IA.

У травні саме українці вперше за 20 років вибороли путівку на головний хокейний ЧС, поступившись лише Казахстану. Російські пропагандисти впевнені, що IIHF тепер зобов’язана замінити нашу команду на збірну країни-агресорки, яка розв’язала злочинну війну.

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Водночас низка федерацій уже заявили, що категорично виступають проти повернення РФ. Так Фінляндія пригрозила бойкотом першості-2027, а її господар Німеччина побачила в участі росіян серйозні ризики.

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