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У Росії розмріялися, що викинуть Україну з ЧС з хокею та займуть її місце

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
186
У Росії розмріялися, що викинуть Україну з ЧС з хокею та займуть її місце
Росіяни хочуть замінити українців на ЧС з хокею

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити збірні Росії до своїх турнірів. Це рішення викликало справжній напад ейфорії в країні-агресорці, а кремлівські пропагандисти вже вимагають виключити українську команду з числа учасників ЧС-2027.

У Росії розмріялися, що викинуть Україну з ЧС з хокею та займуть її місце

Хокеїсти збірної Росії

Підконтрольне адміністрації диктатора Володимира Путіна видання "Советский спорт" видало гучний заголовок "Україну можуть виключити з ЧС-2027 з хокею заради повернення Росії!". Газета посилається на регламент IIHF – згідно з документом, представників РФ після зняття санкцій мають повернути до елітного дивізіону замість команди, яка вийшла з другого місця дивізіону IA.

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Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

У травні саме українці вперше за 20 років вибороли путівку на головний хокейний ЧС, поступившись лише Казахстану. Російські пропагандисти впевнені, що IIHF тепер зобов’язана замінити нашу команду на збірну країни-агресорки, яка розв’язала злочинну війну.

У Росії розмріялися, що викинуть Україну з ЧС з хокею та займуть її місце

Хокеїсти юніорської збірної України з хокею. Джерело: ФХУ

У Росії розмріялися, що викинуть Україну з ЧС з хокею та займуть її місце

Турнірна таблиця ЧС-2026 з хокею в дивізіоні IA. Джерело: IIHF

Водночас низка федерацій уже заявили, що категорично виступають проти повернення РФ. Так Фінляндія пригрозила бойкотом першості-2027, а її господар Німеччина побачила в участі росіян серйозні ризики.

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