У Росії повідомили про ''безстрокове відсторонення'' збірної з футболу від міжнародних турнірів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Після Олешок: що загрожує Херсону, чи буде форсування Дніпра? Селезньов поділився оцінкамиПісля Олешок: що загрожує Херсону, чи буде форсування Дніпра? Селезньов поділився оцінкамиЕлектромережі в Україні. ІлюстраціяТариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*годДемократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)Демократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуДемократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуСили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані ГенштабуПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дешевшеПерешкоджав обшуку: у НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї. Усі подробиціПерешкоджав обшуку: у НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї. Усі подробиціЯк зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 деньЯк зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 деньЩе один відомий актор мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги: ким в армії став зірка "Кіллхаусу" КапустінЩе один відомий актор мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги: ким в армії став зірка "Кіллхаусу" КапустінУродженка України Спартц, яка виступала проти допомоги Києву, програла вибори до Палати представників СШАУродженка України Спартц, яка виступала проти допомоги Києву, програла вибори до Палати представників США
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Росії повідомили про "безстрокове відсторонення" збірної з футболу від міжнародних турнірів

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,4 т.
У Росії повідомили про "безстрокове відсторонення" збірної з футболу від міжнародних турнірів
Росію відсторонено від міжнародних змагань

Російський футбольний союз (РФС) не зможе оскаржити в суді відсторонення збірних і клубних команд від міжнародних змагань. Головною проблемою для представників країни-агресорки є те, що санкції щодо неї запроваджені безстроково, а не продовжуються щосезону, як це заведено в інших видах спорту.

Про це повідомляє пропагандистський телеканал "Матч ТВ". За даними його джерел, саме з цим пов’язано те, що росіяни свідомо програють суперечку з міжнародними федераціями в разі подання апеляції до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

У Росії повідомили про ''безстрокове відсторонення'' збірної з футболу від міжнародних турнірів

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
1,4 т.
"Росіян не буде": Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд
1,4 т.
"Росіян не буде": Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
768
Мальдера відмовився викликати Ярмоленка до збірної України на вирішальні матчі Ліги націй: оприлюднено склад команди
768
Мальдера відмовився викликати Ярмоленка до збірної України на вирішальні матчі Ліги націй: оприлюднено склад команди
Артем РоссінськийАртем Россінський
549
Не той "Шахтар" вийшов на поле: чого не вистачило українцям в грі проти "Спортінга" в ЛЧ. Огляд матчу
549
Не той "Шахтар" вийшов на поле: чого не вистачило українцям в грі проти "Спортінга" в ЛЧ. Огляд матчу
У Росії повідомили про ''безстрокове відсторонення'' збірної з футболу від міжнародних турнірів

Збірна Росії під час матчу. Джерело: РФС

"На відміну від хокею, де обмеження регулярно продовжували, і саме останнє таке рішення було оскаржене Федерацією хокею Росії в CAS, у футболі щодо Росії ухвалено безстрокове рішення, і його вже "відсудили" не на нашу користь", – повідомляє "Матч ТВ".

Напередодні головний тренер збірної Росії Валерій Карпін назвав нинішнє відсторонення команди найжахливішим моментом в історії, згадавши про матчі з Україною. Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

У Росії повідомили про ''безстрокове відсторонення'' збірної з футболу від міжнародних турнірів

Росію ізольовано від світового футболу

У Росії повідомили про ''безстрокове відсторонення'' збірної з футболу від міжнародних турнірів

Валерій Карпін. Джерело: Чемпіонат.com

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, виграючи 3:1.

Схожі теми
збірна Росії з футболу
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!