У Росії повідомили про ''безстрокове відсторонення'' збірної з футболу від міжнародних турнірів

Російський футбольний союз (РФС) не зможе оскаржити в суді відсторонення збірних і клубних команд від міжнародних змагань. Головною проблемою для представників країни-агресорки є те, що санкції щодо неї запроваджені безстроково, а не продовжуються щосезону, як це заведено в інших видах спорту.

Відео дня

Про це повідомляє пропагандистський телеканал "Матч ТВ". За даними його джерел, саме з цим пов’язано те, що росіяни свідомо програють суперечку з міжнародними федераціями в разі подання апеляції до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

"На відміну від хокею, де обмеження регулярно продовжували, і саме останнє таке рішення було оскаржене Федерацією хокею Росії в CAS, у футболі щодо Росії ухвалено безстрокове рішення, і його вже "відсудили" не на нашу користь", – повідомляє "Матч ТВ".

РЕКЛАМА

Напередодні головний тренер збірної Росії Валерій Карпін назвав нинішнє відсторонення команди найжахливішим моментом в історії, згадавши про матчі з Україною. Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, виграючи 3:1.